Правительство Венгрии официально закрепило изменение своего внешнеполитического курса, в письменном виде признав Россию угрозой для страны и всего мирового порядка.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на документ, обнародованный в Официальном вестнике Венгрии.

Венгрия признала РФ угрозой для мира и Европы

Соответствующий документ, подписанный венгерским премьер-министром Петером Мадьяром, содержит прямые инструкции для делегации страны на будущей Генеральной Ассамблее ООН.

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В тексте письма говорится, что Венгрия осуждает российскую военную агрессию, полностью поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность в рамках международно признанных границ.

– Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку, – говорится в письме.

Официальный Будапешт также заявил о полной поддержке права Украины на самооборону и выразил готовность содействовать переговорам, которые обеспечат государству устойчивый мир и долгосрочные гарантии безопасности.

Как отмечают в издании, этот шаг означает окончательный разрыв с внешнеполитической линией предыдущего правительства Виктора Орбана, который длительное время поддерживал дружеские отношения с Москвой, блокировал или ослаблял санкции ЕС и проводил кампании против Украины.

Кроме кардинального разворота в международной политике, которые уже отображаются на решениях ЕС, Мадьяр начал реструктуризацию внутреннего правительственного аппарата Венгрии.

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