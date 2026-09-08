Робоча група Ради ЄС з питань розширення (COELA) 8 вересня не затвердила результати скринінгу другого та третього переговорних кластерів для України.

Про це повідомила Європейська правда з посиланням на джерела у вівторок, 8 вересня.

Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів для України

Один із європейських дипломатів зазначив, що позиції країн-членів ЄС залишилися без змін. Угорщина продовжує блокувати подальше просування України та відкриття двох переговорних кластерів.

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– Держави-члени не змінили свої позиції, Угорщина не погоджується просуватися далі з відкриттям кластерів 2 і 3 для України, – повідомив співрозмовник видання.

Подібна ситуація виникла і щодо Молдови. В липні Угорщина заявляла про готовність погодити результати скринінгу третього кластера для Кишинева.

Проте інші країни ЄС поки не підтримали окреме просування України та Молдови у переговорному процесі щодо вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, 1 вересня під час першого після літньої перерви засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення угорська делегація знову відмовилася затвердити результати скринінгу другого та третього кластерів для України.

3 вересня прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що Україна наразі не відповідає умовам для вступу до ЄС.

За його словами, євроінтеграція України має проходити за загальними правилами, без винятків чи прискорених процедур.

Офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою Основи відбулося 15 червня в Люксембурзі.

14 липня Європейський Союз офіційно відкрив шостий переговорний кластер з Україною, присвячений зовнішнім відносинам.

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