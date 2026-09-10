Силы обороны Украины за сутки нанесли удары по восьми объектам на территории России. Среди пораженных целей — нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком автономном округе и морской торговый порт в Дагестане.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский об ударах по объектам РФ 10 сентября

По словам Зеленского, украинские военные за сутки атаковали восемь объектов российской инфраструктуры, которые обеспечивают ведение войны против Украины.

Сейчас смотрят

Президент подтвердил поражение нефтеперерабатывающего завода в Ямало-Ненецком регионе РФ. Также под удар попал морской торговый порт в российском Дагестане.

Over the past 24 hours, our warriors struck eight Russian infrastructure facilities supporting the war. An oil refinery in the Yamalo-Nenets region and a seaport in Dagestan were hit. Sites in the Moscow, Voronezh, Astrakhan, and Bryansk regions were also struck. Russia continues its daily terror against Ukraine. And every day, it receives a just response. I thank every warrior and everyone who enables our long-range capabilities and precision. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 10, 2026

Кроме того, Силы обороны атаковали объекты в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах. Какие именно цели там были поражены, Зеленский не уточнил.

— За эти сутки наши воины нанесли удары по восьми объектам российской инфраструктуры, которые работают на войну. Поражен нефтеперерабатывающий завод в Ямало-Ненецком регионе, а также морской торговый порт в Дагестане. Под ударами оказались также объекты в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах, — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что такие удары — это ответ на ежедневные российские атаки против Украины.

— Россия каждый день продолжает свой террор против Украины. И каждый день получает заслуженный ответ. Спасибо каждому воину, всем, кто обеспечивает нашу дальность и точность ударов, — сказал он.

В ночь на 10 сентября об атаках беспилотников сообщали, в частности, в российских Сочи и Махачкале.

В Махачкале около 04:00 раздались взрывы, а в районе порта возник пожар. Власти Дагестана позже подтвердили повреждения портовой инфраструктуры и здания театра. Именно поражение Морского торгового порта в Дагестане позже подтвердил Зеленский.

В Сочи вечером 9 сентября сообщали об атаке беспилотников и беспилотных катеров, взрывах и работе российской ПВО. Оперативный штаб Краснодарского края заявлял о пожаре на набережной после атаки морских дронов.

Кроме того, утром 10 сентября спутниковый сервис NASA FIRMS зафиксировал очаг пожара в Азовском море недалеко от Керчи. OSINT-ресурсы предполагали, что горело судно российского “теневого флота”, однако официального подтверждения этому нет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.