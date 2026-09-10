Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 10 сентября: ВСУ уничтожили более 1 520 оккупантов и 69 агросистем
За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 520 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 10 сентября 2026 года
- личного состава – около 1 502 390 (+1 520) человек;
- танков — 12 339 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 305 (+15) шт.;
- артиллерийских систем — 49 452 (+69) шт.;
- РСЗО – 2 107 (+2) шт.;
- средств ПВО – 1 618 (+5) шт.;
- самолетов – 441 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+1) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 550 (+16) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 508 205 (+2 017) шт.;
- крылатых ракет – 5 103 (+0) шт.;
- кораблей и катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 146 621 (+613) шт.;
- специальной техники – 4 650 (+0) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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