За последние сутки Силы обороны ликвидировали как минимум 1 520 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 10 сентября 2026 года

личного состава – около 1 502 390 (+1 520) человек;

танков — 12 339 (+1) шт.;

боевых бронированных машин — 25 305 (+15) шт.;

артиллерийских систем — 49 452 (+69) шт.;

РСЗО – 2 107 (+2) шт.;

средств ПВО – 1 618 (+5) шт.;

самолетов – 441 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+1) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 2 550 (+16) шт.;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 508 205 (+2 017) шт.;

крылатых ракет – 5 103 (+0) шт.;

кораблей и катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 146 621 (+613) шт.;

специальной техники – 4 650 (+0) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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