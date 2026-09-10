В ночь на 10 сентября российские Сочи и Махачкала подверглись атакам беспилотников. В результате ударов возникли пожары, есть повреждения инфраструктуры.

Атака на Сочи

Как пишут OSINT-ресурсы и российские Telegram-каналы, вечером 9 сентября, примерно после 21:50, в соцсетях начали появляться видео взрывов, пожаров и работы российской ПВО в районе Сочи.

Местные каналы сообщали об атаке беспилотников и безэкипажных катеров. Точные последствия пока неизвестны.

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В оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в результате атаки безэкипажных катеров на набережной Сочи возник пожар.

Из-за воздушной опасности досрочно завершили концерт российской певицы Татьяны Булановой в концертном зале Фестивальный. Она публично поддерживает войну РФ против Украины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко с утра заявил, что в Сочи находится значительное количество представителей российской элиты. По его словам, атака демонстрирует неспособность российских властей обеспечить им безопасность.

В Махачкале поврежден порт

Около 04:00 беспилотники атаковали Махачкалу в Дагестане.

Местные жители сообщали о взрывах и работе ПВО. В районе порта наблюдалось задымление.

Впоследствии глава Дагестана заявил о повреждении портовой инфраструктуры и здании театра. Также он подтвердил пожар на территории порта.

Кроме того, утром сервис NASA FIRMS зафиксировал очаг пожара в Азовском море вблизи Керчи. OSINT-ресурсы предполагают, что речь идет о возгорании судна, которое может относиться к российскому “теневому флоту”. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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