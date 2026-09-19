Государственный департамент США одобрил возможную сделку с Украиной по закупке и модернизации средств ПВО, а также сопутствующего оборудования и услуг.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

Продажа Украине средств ПВО на $2,68 млрд: что известно

Ориентировочная общая стоимость потенциальной сделки составляет $2,68 млрд.

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Если сделка состоится, Украина профинансирует закупку за счет сочетания европейских взносов и средств американской программы иностранного военного финансирования (FMF), выделенных предыдущей администрацией.

В Госдепе отметили, что средства FMF будут зачислены как вклад США в Инвестиционный фонд восстановления Украины по принципу возмещения 1:1.

Американская сторона заявила, что потенциальная сделка должна усилить возможности Украины противостоять нынешним и будущим угрозам и обеспечить ее более мощными средствами противовоздушной обороны.

Что Украина хочет приобрести у США

Украинское правительство подало запрос на приобретение вооружения и оборудования, которое в сообщении Госдепа отнесено к категории неосновного оборонного оборудования.

В перечень вошли:

ракеты для комплексов типа С-300 (S-300 Clone missiles);

ракеты GAM-67;

ракетные системы ПВО с лазерным наведением и увеличенной дальностью действия;

транспортно-пусковые установки ITEL 1.5;

комплекты для модификации мобильных пусковых систем;

радиолокационные станции RPS 202 для противодействия беспилотникам;

прицепы с подъемными мачтами.

Также потенциальная сделка предусматривает модернизацию и техническое обслуживание, запасные части, расходные материалы и комплектующие, ремонт оборудования, программное обеспечение, техническую документацию и транспортные услуги.

В пакет должны войти и инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков.

В Госдепе подчеркнули, что реализация потенциальной сделки не потребует отправки в Украину дополнительных представителей американского правительства или подрядчиков.

Также там заявили, что предлагаемая продажа оборудования и услуг не изменит базовый военный баланс в регионе и не повлияет на обороноспособность США.

Главного подрядчика или подрядчиков должны определить по результатам конкурентных закупок правительства США.

Ранее руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина испытывает дефицит ракет не только для комплексов Patriot, но и для других средств противовоздушной обороны.

По его словам, для защиты украинского неба Силы обороны используют как наземные зенитные ракетные комплексы, так и боевую авиацию, однако их эффективность зависит от достаточного количества ракет.