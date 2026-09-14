Ракеты для Patriot и не только: Зеленский раскрыл детали пакета ПВО от Канады
- Владимир Зеленский назвал защиту украинского неба приоритетом номер один.
- Канада готовит новую помощь для укрепления украинской ПВО.
Канада закупит для Украины ракеты-перехватчики PAC-3 для систем Patriot, а также предоставит ракеты AIM-9 и AIM-120 для усиления противовоздушной обороны.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телемарафону Єдині новини во время визита в Канаду.
Зеленский рассказал подробности помощи Канады для ПВО
По словам Зеленского, защита украинского неба остается приоритетом номер один. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о закупке ракет PAC-3 для систем Patriot на сумму 350 млн канадских долларов — около $270 млн.
Помимо ракет для Patriot, Зеленский обсудил с Карни поставки AIM-9 и AIM-120.
— Это те самые ракеты, которые мы используем также в качестве ПВО для систем противовоздушной обороны NASAMS, прикрывающих множество разных объектов, включая энергетические, — рассказал президент.
Зеленский отметил, что эти ракеты также используются на истребителях F-16.
По его словам, канадский пакет помощи для украинской ПВО будет включать как финансирование, так и прямые поставки отдельных ракет.
Кроме того, у Украины и Канады есть дополнительные договоренности о закупке необходимого вооружения у других стран.
— И еще есть некоторые договоренности, которые требуют прямого диалога с другими лидерами, которые по разным причинам не могут напрямую продавать что-то Украине, — сказал Зеленский.
F-16 против реактивных дронов и новая разработка Украины и Канады
Зеленский также рассказал, что ракеты AIM-9 и AIM-120 Украина использует, в частности, на истребителях F-16 для борьбы с реактивными дронами.
По его словам, применение таких ракет обходится дорого, но когда другого способа уничтожить реактивный дрон нет, для перехвата задействуют F-16.
— Это дорого, но иногда, когда нечем сбить тот или иной реактивный дрон, а человеческая жизнь важнее и дороже, тогда иногда задействовали F-16 против таких дронов, — заявил президент.
Во время визита в Канаду Зеленскому также представили украинско-канадскую разработку — более дешевую ракету для борьбы с реактивными дронами.
По словам президента, ракету уже создали, а следующим этапом должны стать испытания прямо в Украине.
— Ребята уже построили ее, мы ждем, когда канадские и украинские ребята приедут к нам в Украину, чтобы провести реальные испытания, — сказал Зеленский.
Он добавил, что над решениями по уничтожению реактивных дронов в Украине сейчас работают несколько команд, а собственное производство таких средств остается приоритетом.
Напомним, что 10 сентября премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении 350 млн канадских долларов — около $270 млн — на закупку ракет-перехватчиков для украинской ПВО.
По его словам, соглашение о покупке перехватчиков уже завершили через механизм Jumpstart. Эта помощь должна усилить защиту украинского неба и критически важной инфраструктуры от российских атак.
Канада также объявила о кредитных гарантиях на 430 млн канадских долларов — почти $330 млн — для закупки Украиной природного газа на отопительный сезон.