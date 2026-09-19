Державний департамент США схвалив можливу угоду з Україною щодо закупівлі та модернізації засобів ППО, а також пов’язаного обладнання і послуг.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Продаж Україні засобів ППО на $2,68 млрд: що відомо

Орієнтовна загальна вартість потенційної угоди становить $2,68 млрд.

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У разі її завершення Україна профінансує закупівлю за рахунок поєднання європейських внесків та коштів американської програми іноземного військового фінансування (FMF), виділених попередньою адміністрацією.

У Держдепі зазначили, що кошти FMF будуть зараховані як внесок США до Інвестиційного фонду відновлення України за принципом відшкодування 1:1.

Американська сторона заявила, що потенційна угода має посилити можливості України протистояти нинішнім та майбутнім загрозам і забезпечити її потужнішими засобами протиповітряної оборони.

Що Україна хоче придбати у США

Український уряд подав запит на придбання озброєння та обладнання, яке у повідомленні Держдепу віднесене до категорії неосновного оборонного обладнання.

До переліку увійшли:

ракети для комплексів типу С-300 (S-300 Clone missiles);

ракети GAM-67;

ракетні системи ППО з лазерним наведенням та збільшеною дальністю дії;

транспортно-пускові установки ITEL 1.5;

комплекти для модифікації мобільних пускових систем;

радіолокаційні станції RPS 202 для протидії безпілотникам;

причепи з підйомними щоглами.

Також потенційна угода передбачає модернізацію і технічне обслуговування, запасні частини, витратні матеріали та комплектуючі, ремонт обладнання, програмне забезпечення, технічну документацію і транспортні послуги.

До пакета мають увійти й інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників.

У Держдепі наголосили, що реалізація потенційної угоди не вимагатиме направлення до України додаткових представників американського уряду або підрядників.

Також там заявили, що запропонований продаж обладнання та послуг не змінить базового військового балансу в регіоні та не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Головного підрядника або підрядників мають визначити за результатами конкурентних закупівель уряду США.

Раніше керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна відчуває дефіцит ракет не лише для комплексів Patriot, а й для інших засобів протиповітряної оборони.

За його словами, для захисту українського неба Сили оборони використовують як наземні зенітні ракетні комплекси, так і бойову авіацію, однак їхня ефективність залежить від достатньої кількості ракет.