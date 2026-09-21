Представители спецслужб Чехии, Латвии и Швеции предупреждают, что Россия может активизировать диверсионную деятельность в Европе в ближайшие месяцы. В то же время, их оценки относительно риска прямого вторжения РФ на территорию стран НАТО отличаются.

РФ может усилить диверсионную деятельность в Европе

Об этом руководители европейских разведывательных служб заявили в отдельных интервью The Guardian.

Глава Службы безопасности и информации Чехии (BIS) Михал Куделка считает, что Москва может прибегнуть к ограниченному вторжению на территорию одной из стран НАТО, провокаций под чужим флагом или масштабной информационной кампании.

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По его словам, такой сценарий теоретически может реализоваться уже на протяжении нескольких месяцев, хотя пока нет признаков неизбежного нападения.

Куделко также предположил, что Россия попытается использовать слабые места западных обществ, чтобы ослабить поддержку Украины.

Руководитель Службы государственной безопасности Латвии (VDD) Нормундс Межвиетс заявил, что его ведомство не видит признаков подготовки к неизбежной атаке. В то же время, по его словам, есть сигналы, что Москва готовится к более решительным действиям в Европе.

При этом остается неясным, идет ли речь о конкретных планах или о более широкой стратегии России, направленной на распространение страха и неопределенности в западных странах.

Глава военной разведки и службы безопасности Швеции Томас Нильссон, со своей стороны, заявил, что не видит признаков готовности Москвы к реальным переговорам о завершении войны против Украины.

В то же время все три руководителя спецслужб согласились, что российская диверсионная кампания в Европе, вероятнее всего, будет усиливаться.

Нильссон назвал важным сигналом инцидент с беспилотником со взрывчаткой в ​​аэропорту Лейпцига, который связывает немецкие власти с российской разведкой. По его словам, Москва с помощью диверсий стремится ослабить поддержку Украины, углубить разногласия внутри НАТО и запугать население европейских стран.

Межвиетс отметил, что характер российских операций также меняется: вместо хаотических поджогов и других акций, направленных, прежде всего, на создание паники, Россия все чаще может сосредотачиваться на конкретных объектах, связанных с поддержкой Украины.

Куделко добавил, что диверсионная активность РФ также создает дополнительную нагрузку на европейские спецслужбы, поскольку даже после инцидентов, не связанных с Россией, приходится проверять возможную причастность Москвы.

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