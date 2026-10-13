Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Музей оборонной революции, где выставлена межконтинентальная баллистическая ракета. В то же время президент США Трамп намекает на возможную встречу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство KCNA.

Демонстрация ракеты Хвасон-20

Ким в сопровождении своей дочери Чжу Э и супруги Ри Соль Чжу посетил музей после того, как накануне американский президент Дональд Трамп заявил о возможной встрече с Кимом во время запланированной поездки в Азию. Ожидается, что Трамп примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае в середине ноября.

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По данным агентства KCNA, в музее экспонируется вооружение — от беспилотников до межконтинентальной баллистической ракеты Хвасон-20.

Рядом выставили схему, которая показывает конструкцию ракеты с несколькими боеголовками. А на карте обозначили, куда, по версии корейских военных, может долететь баллистическая ракета: за пределы материковой части США, вплоть до Ближнего Востока, Австралии и Южной Америки.

— Выставка, по всей видимости, призвана подчеркнуть достижения программы Ким Чен Ына по развитию оборонной науки. Она производила впечатление пропаганды, направленной на получение стратегического преимущества накануне потенциального саммита между Северной Кореей и США, — отметил Шин Чон-ву, генеральный секретарь Корейского форума по вопросам обороны и безопасности.

Также Северная Корея заявила, что в понедельник провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты после усовершенствования ключевого компонента. Что это за компонент, северокорейские военные не назвали.

Кроме того, в понедельник Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет в сторону моря у своего восточного побережья. Этот запуск стал четвертым за месяц.

Источник : Reuters

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