Президент США Дональд Трамп хочет провести новую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном уже этой осенью и обсуждает такую возможность со своими советниками.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и других осведомленных собеседников.

Трамп хочет новой встречи с Ким Чен Ыном

По данным источников WSJ, Трамп рассматривает возможность встретиться с Ким Чен Ыном во время своей следующей поездки в Азию, которая может состояться в ноябре.

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В частности, американский президент намерен принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне, поэтому именно во время этой поездки потенциально могут состояться переговоры с лидером КНДР.

В то же время официальная подготовка встречи пока не началась. В Белом доме утверждают, что переговоры Трампа и Ким Чен Ына могут состояться в надлежащее время.

По информации WSJ, Трамп видит в новом саммите возможность возобновить прямой диалог с Пхеньяном и вернуться к переговорам по ядерной программе КНДР.

Однако часть американских чиновников и экспертов сомневается, что новая встреча способна принести быстрый результат. С момента предыдущих переговоров с Трампом Северная Корея существенно расширила свои ядерные возможности.

Трамп пытался организовать встречу с Ким Чен Ыном и во время азиатского турне осенью прошлого года. В Пхеньяне тогда дали понять, что не возражают против переговоров, однако сторонам не хватило времени для согласования организационных вопросов.

Трамп и Ким Чен Ын: как прошли предыдущие встречи

В ходе первого президентского срока Дональд Трамп трижды проводил личные переговоры с Ким Чен Ыном.

Первый исторический саммит лидеров США и КНДР состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. Тогда стороны подписали декларацию, предусматривавшую движение к денуклеаризации Корейского полуострова.

Второй саммит в Ханое в феврале 2019 года завершился досрочно без достижения соглашения. Спустя несколько месяцев Трамп и Ким встретились в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Тогда Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи.

Несмотря на три личные встречи, договориться о свертывании ядерной программы КНДР сторонам не удалось.

С тех пор ситуация существенно изменилась. Пхеньян углубил военное сотрудничество с Москвой, поставляет России вооружение и направляет военных для участия в войне против Украины.

В то же время Трамп продолжает подчеркивать свои личные отношения с Ким Чен Ыном.

Недавно президент США, комментируя сокращение военных учений с Южной Кореей, вновь заявил о своих “очень хороших отношениях” с северокорейским лидером.

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