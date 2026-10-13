Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав Музей оборонної революції, де експонується міжконтинентальна балістична ракета. Водночас президент США Трамп натякає на можливу зустріч.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформаційне агентство KCNA.

Демонстрація ракети Хвасон-20

Кім у супроводі своєї дочки Чжу Е та дружини Рі Соль Чжу відвідав музей після того, як напередодні американський президент Дональд Трамп заявив про можливу зустріч із Кімом під час запланованої поїздки до Азії. Очікується, що Трамп візьме участь у саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї в середині листопада.

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За даними агентства KCNA, у музеї експонується озброєння від безпілотників до міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-20.

Поруч виставили схему, яка показує конструкцію ракети з кількома боєголовками. А на карті позначили, куди, за версією корейських військових, може долетіти балістична ракета: за межі материкової частини США, аж до Близького Сходу, Австралії та Південної Америки.

— Виставка, схоже, має на меті підкреслити досягнення програми Кім Чен Ина з розвитку оборонної науки. Вона справляла враження пропаганди, спрямованої на здобуття стратегічної переваги напередодні потенційного саміту між Північною Кореєю та США, — зазначив Шин Чон-ву, генеральний секретар Корейського форуму з питань оборони та безпеки.

Також Північна Корея заявила, що в понеділок провела випробувальний запуск тактичної балістичної ракети після вдосконалення ключового компонента. Що це за компонент, північнокорейські військові не назвали.

Окрім того, у понеділок Північна Корея випустила кілька балістичних ракет у бік моря біля свого східного узбережжя. Цей запуск став четвертим за місяць.

Джерело : Reuters

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