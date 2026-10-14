Папу Римского прооперировали после диагностирования рака: Льву XIV удалили часть легкого
В римской больнице Поликлинико Джемелли прооперировали Папу Римского Льва XIV.
Во время хирургического вмешательства Папе Римскому удалили нижнюю часть правого легкого.
Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола со ссылкой на медицинский бюллетень.
У Папы Римского диагностировали рак легких
Планируемая операция на грудной клетке состоялась днем 13 октября и длилась около 90 минут (в общей сложности в операционной Папа Римский Лев XIV находился примерно три часа).
В ходе операции специалисты провели срочное экстемпоральное гистологическое исследование, подтвердившее предварительные подозрения врачей.
До этого у Папы Римского диагностировали рак легких.
— Сегодня днем Святой Отец имел запланированную операцию на грудной клетке. Чтобы сделать процедуру радикальной, нижняя часть правого легкого была удалена с помощью видеоассистированной хирургии.
Экстемпорально проведенное гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы легких, как и было подозреваемо предоперационными тестами, — говорится в медицинском бюллетене за подписью директора департамента здравоохранения Ватикана доктора Луиджи Карбоне и профессора Маргариторы.
В Ватикане подчеркнули, что операция Папы Римского прошла успешно и без осложнений.
После короткого пребывания под наблюдением в палате интенсивного наблюдения Папа Лев XIV вернулся в свою палату в Джемелли.
По словам спикера Ватикана Маттео Бруни, проснувшись после наркоза, Папа Римский чувствовал себя бодро, был полностью ориентирован в пространстве и, вернувшись в комнату, сразу просил ужин.
Предварительно госпитализация Папы Льва XIV продлится около недели.
В ближайшие дни медицинская бригада проведет дополнительные послеоперационные анализы и исследования удаленного материала.