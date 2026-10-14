В римской больнице Поликлинико Джемелли прооперировали Папу Римского Льва XIV.

Во время хирургического вмешательства Папе Римскому удалили нижнюю часть правого легкого.

Об этом сообщила пресс-служба Святого Престола со ссылкой на медицинский бюллетень.

Сейчас смотрят

У Папы Римского диагностировали рак легких

Планируемая операция на грудной клетке состоялась днем ​​13 октября и длилась около 90 минут (в общей сложности в операционной Папа Римский Лев XIV находился примерно три часа).

В ходе операции специалисты провели срочное экстемпоральное гистологическое исследование, подтвердившее предварительные подозрения врачей.

До этого у Папы Римского диагностировали рак легких.

— Сегодня днем ​​Святой Отец имел запланированную операцию на грудной клетке. Чтобы сделать процедуру радикальной, нижняя часть правого легкого была удалена с помощью видеоассистированной хирургии. Экстемпорально проведенное гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы легких, как и было подозреваемо предоперационными тестами, — говорится в медицинском бюллетене за подписью директора департамента здравоохранения Ватикана доктора Луиджи Карбоне и профессора Маргариторы.

В Ватикане подчеркнули, что операция Папы Римского прошла успешно и без осложнений.

После короткого пребывания под наблюдением в палате интенсивного наблюдения Папа Лев XIV вернулся в свою палату в Джемелли.

По словам спикера Ватикана Маттео Бруни, проснувшись после наркоза, Папа Римский чувствовал себя бодро, был полностью ориентирован в пространстве и, вернувшись в комнату, сразу просил ужин.

Предварительно госпитализация Папы Льва XIV продлится около недели.

В ближайшие дни медицинская бригада проведет дополнительные послеоперационные анализы и исследования удаленного материала.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.