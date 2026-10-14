У римській лікарні Поліклініко Джемеллі прооперували Папу Римського Лева XIV.

Під час хірургічного втручання Папі Римському видалили нижню частину правої легені.

Про це повідомила пресслужба Святого Престолу з посиланням на медичний бюлетень.

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У Папи Римського діагностували рак легень

Запланована операція на грудній клітці відбулася вдень 13 жовтня та тривала близько 90 хвилин (загалом в операційній Папа Римський Лев XIV перебував приблизно три години).

Під час операції фахівці провели термінове екстемпоральне гістологічне дослідження, яке підтвердило попередні підозри лікарів.

До цього у Папи Римського діагностували рак легень.

— Сьогодні вдень Святий Отець мав заплановану операцію на грудній клітці. Щоб зробити процедуру радикальною, нижню частину правої легені було видалено за допомогою відеоасистованої хірургії. Екстемпорально проведене гістологічне дослідження підтвердило діагноз аденокарциноми легень, як і підозрювали згідно з передопераційними тестами, — йдеться у медичному бюлетені за підписом директора департаменту охорони здоров’я Ватикану доктора Луїджі Карбоне та професора Маргаритори.

У Ватикані підкреслили, що операція Папи Римського пройшла успішно та без жодних ускладнень.

Після короткого перебування під наглядом у палаті інтенсивного спостереження Папа Лев XIV повернувся до своєї палати у Джемеллі.

За словами речника Ватикану Маттео Бруні, прокинувшись після наркозу, Папа Римський почувався бадьоро, повністю орієнтувався у просторі та, повернувшись до кімнати, одразу просив вечерю.

Попередньо госпіталізація Папи Лева XIV триватиме близько тижня.

Найближчими днями медична бригада проведе додаткові післяопераційні аналізи та дослідження видаленого матеріалу.

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