Папа Римский Лев XIV выразил надежду на приближение мира для Украины на фоне визитов спецпредставителей президента США Дональда Трампа в Москву и Киев.

Папа Римский Лев XIV о визите спецпредставителей Трампа

В соцсети X Папа Римский Лев XIV прокомментировал визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль и Киев.

– Мое сердце соединяется со страданиями народа Украины, который годами живет в муках и страхе. Я снова обращаюсь к Богу с призывом положить конец насилию, остановить разрушение и открыть сердца для диалога и мира! Надеюсь, что усилия, приложенные в последние дни для возобновления переговоров, принесут конкретные плоды и дадут простор для дипломатии. Молимся вместе с Господом, чтобы согласие преобладало в каждом конфликте в мире, — заявил Папа Римский Лев XIV.

Напомним, что 6 сентября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину после трехчасовых переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

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Визит состоялся в рамках новых усилий Вашингтона по завершению войны, хотя Кремль продолжает отказываться от уступок.

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