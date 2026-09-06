Надеюсь, что мир станет ближе: Папа Римский о визите Уиткоффа и Кушнера в РФ и Украину
- Папа Римский Лев XIV выразил солидарность с народом Украины и призвал к прекращению насилия, разрушений и открытию пути к диалогу.
- Понтифик заявил, что надеется на конкретные результаты последних дипломатических усилий по возобновлению переговоров.
Папа Римский Лев XIV выразил надежду на приближение мира для Украины на фоне визитов спецпредставителей президента США Дональда Трампа в Москву и Киев.
Папа Римский Лев XIV о визите спецпредставителей Трампа
В соцсети X Папа Римский Лев XIV прокомментировал визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Кремль и Киев.
– Мое сердце соединяется со страданиями народа Украины, который годами живет в муках и страхе. Я снова обращаюсь к Богу с призывом положить конец насилию, остановить разрушение и открыть сердца для диалога и мира! Надеюсь, что усилия, приложенные в последние дни для возобновления переговоров, принесут конкретные плоды и дадут простор для дипломатии. Молимся вместе с Господом, чтобы согласие преобладало в каждом конфликте в мире, — заявил Папа Римский Лев XIV.
Напомним, что 6 сентября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Украину после трехчасовых переговоров с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Визит состоялся в рамках новых усилий Вашингтона по завершению войны, хотя Кремль продолжает отказываться от уступок.