Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность смягчения санкций против судов так называемого теневого флота, ранее используемых для транспортировки нефти и нефтепродуктов из России, Ирана и Венесуэлы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

США рассматривают ослабление санкций против “теневого флота”

По словам собеседника агентства, Вашингтон стремится снизить стоимость морских перевозок, которая достигла рекордных показателей.

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В частности, в администрации Трампа рассматривают возможность разрешить судам, находящимся под санкциями, транспортировать нефть и нефтепродукты, на которые не распространяются американские ограничения.

В то же время речь идет исключительно о перевозке легальной продукции. Российская и иранская нефть, подпадающая под санкции США, будет оставаться под ограничениями.

Ожидается, что такой шаг позволит нарастить экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из стран Персидского залива.

По информации аналитической компании Energy Aspects, министр энергетики США Крис Райт также затронул вопрос возможного ослабления санкций во время видеообращения к участникам Всемирного нефтяного конгресса в Эр-Рияде.

Он отметил, что рекордный рост тарифов на морские перевозки отрицательно сказывается на спросе на американскую нефть, поэтому администрация ищет способы удешевить логистику.

Часть выступления Райта была опубликована в социальных сетях. В то же время, Reuters не смогло получить полную видеозапись или стенограмму речи. В Министерстве энергетики США заявили, что таких материалов нет в открытом доступе.

Американское должностное лицо уточнило, что компаниям, которые будут планировать привлекать подсанкционные танкеры к перевозкам, необходимо будет получить соответствующее разрешение Министерства финансов США.

В Минэнерго США особо подчеркнули, что возможное смягчение ограничений не создаст условий для транспортировки российской нефти или нефтепродуктов.

Обсуждения проходят на фоне решения Трампа временно отменить санкции в отношении российского дизельного горючего.

Высокая стоимость нефти и горючего остается политическим вызовом для американского президента в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября.

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