Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливість пом’якшення санкцій проти суден так званого тіньового флоту, які раніше використовували для транспортування нафти та нафтопродуктів із Росії, Ірану та Венесуели.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця.

США розглядають послаблення санкцій проти “тіньового флоту”

За словами співрозмовника агентства, Вашингтон прагне знизити вартість морських перевезень, яка досягла рекордних показників.

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Зокрема, в адміністрації Трампа розглядають можливість дозволити суднам, що перебувають під санкціями, транспортувати нафту та нафтопродукти, на які не поширюються американські обмеження.

Водночас йдеться виключно про перевезення легальної продукції. Російська та іранська нафта, яка підпадає під санкції США, залишатиметься під обмеженнями.

Очікується, що такий крок дасть змогу наростити експорт сирої нафти й нафтопродуктів із країн Перської затоки.

За інформацією аналітичної компанії Energy Aspects, міністр енергетики США Кріс Райт також порушив питання можливого послаблення санкцій під час відеозвернення до учасників Всесвітнього нафтового конгресу в Ер-Ріяді.

Він зазначив, що рекордне зростання тарифів на морські перевезення негативно впливає на попит на американську нафту, тому адміністрація шукає способи здешевити логістику.

Частину виступу Райта опублікували в соціальних мережах. Водночас Reuters не змогло отримати повний відеозапис або стенограму промови. У Міністерстві енергетики США заявили, що таких матеріалів немає у відкритому доступі.

Американський посадовець уточнив, що компаніям, які плануватимуть залучати підсанкційні танкери до перевезень, необхідно буде отримати відповідний дозвіл Міністерства фінансів США.

У Міненерго США окремо наголосили, що можливе пом’якшення обмежень не створить умов для транспортування російської нафти чи нафтопродуктів.

Обговорення відбуваються на тлі рішення Трампа тимчасово скасувати санкції щодо російського дизельного пального.

Висока вартість нафти й пального залишається політичним викликом для американського президента напередодні проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада.

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