Решение президента США Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива на мировые рынки может помочь Кремлю финансировать войну против Украины. В то же время, Россия не предложила Вашингтону никаких уступок в рамках переговоров о прекращении войны.

Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Как ослабление санкций может помочь России

9 октября Трамп объявил о договоренности с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по поводу ослабления санкций на российский дизель. По словам американского президента, это должно увеличить его поставки на рынки США и других стран.

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Трамп заявил, что Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн — в ноябре этого года, а затем еще один миллион тонн. По его словам, российские заводы могут обеспечить дополнительные поставки объемом до 3 млн тонн в короткие сроки.

По указанию Трампа Министерство финансов США выдало временную генеральную лицензию, разрешающую поставки российского дизеля на мировой рынок.

Аналитики ISW считают, что решение Вашингтона может укрепить финансовые возможности Кремля по продолжению войны против Украины. По данным института, в 2025 году на Россию приходилось всего 9,5% мирового экспорта дизельного топлива.

На фоне ужесточения украинских ударов по нефтеперерабатывающей отрасли 8 июля РФ временно запретила экспорт дизеля. По мнению экспертов ISW, разрешение на возобновление экспорта может помочь Москве компенсировать часть потерь и продолжать финансировать боевые действия.

Россия не пошла на уступки США

В ISW отмечают, что решение Белого дома фактически является односторонней уступкой России в рамках переговоров по завершению войны. При этом Москва, по оценке аналитиков, не предложила Вашингтону никаких встречных уступок по прекращению боевых действий в Украине.

Источник : ISW

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