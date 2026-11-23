Европейская комиссия 23 ноября представила предложения по 22-му пакету санкций против России. Новые ограничения коснутся российских банков и криптовалютных платформ, обеспечивающих финансирование РФ.

Об этом 23 ноября сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что известно о 22-м пакете санкций против России

— Мы продолжим предлагать новые санкции, пока Россия не продемонстрирует истинного намерения достичь прочного мира в Украине. Для принятия предложений необходимо согласие всех стран Европейского Союза, — заявила она.

Предложенные санкции охватывают четыре основных направления: финансовую поддержку России, ее участие в европейских спортивных и культурных мероприятиях, энергетический сектор и визовую политику.

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Финансовые и экономические ограничения

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия предлагает ввести запрет на проведение транзакций еще примерно для 60 российских банков. Их планируют отключить от международной платежной системы SWIFT.

Ограничительные меры также должны распространиться на криптовалютные и платежные сети, работающие в России и третьих странах и помогающие обходить санкции. Для противодействия таким схемам создали специальную группу по криптовалютным санкциям.

Кроме того, Еврокомиссия инициирует расширение запрета на предоставление услуг российскому энергетическому сектору.

Европейским компаниям предлагают запретить помогать РФ в строительстве, эксплуатации и ремонте энергетических объектов. В первую очередь речь идет о нефтеперерабатывающих заводах. Впервые ограничения будут охватывать и услуги в сфере электроэнергетики.

Еще одной мерой станет внесение в санкционный список более 70 дополнительных судов российского теневого флота.

Еврокомиссия также предлагает запретить все танкеры, имеющие российскую страховку. Урсула фон дер Ляйен не объяснила, по какому механизму планируют реализовать это ограничение.

Визовые ограничения для граждан России

Президент Еврокомиссии объявила об инициативе запретить въезд в Европейский Союз бывшим российским участникам боевых действий. Она объяснила это необходимостью защитить безопасность европейских стран.

По словам фон дер Ляйен, такое решение станет одной из мер в ответ на активизацию силовых операций российских агентов на территории государств ЕС.

Визовый запрет для российских военных содержится в 21-м пакете санкций. Он распространяется на всех, кто после 24 февраля 2022 года принимал участие в боевых действиях в составе вооруженных сил России, независимо от гражданства.

Для практического применения ограничений Еврокомиссия утвердила обновленные рекомендации и дополнительные инструменты.

Среди них — анкета, содержащая вопросы о прохождении военной службы. Окончательное решение о начале действия запрета будут принимать страны-члены ЕС в Совете Европейского Союза.

В отдельном сообщении еврокомиссара по вопросам внутренних дел и миграции Магнуса Бруннера отмечается, что туристические визы гражданам России предлагают выдавать только в исключительных случаях при наличии документального обоснования.

На внешних границах ЕС каждого гражданина РФ должны проверять индивидуально. Сведения об отказе во въезде планируют вносить в общую информационную систему. Это необходимо, чтобы человек не мог повторно попытаться попасть в Евросоюз через другой пункт пересечения границы.

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия предложила запретить въезд в ЕС всем, кто служит или служил в российских вооруженных силах с начала полномасштабной захватнической войны.

— Поскольку мы наблюдаем рост числа нетрадиционных кинетических действий российских агентов в странах-членах ЕС, этот запрет является частью нашего ответа. Въезд в Европейский Союз должен быть закрыт для тех, кто представляет угрозу безопасности Европы, — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Правозащитники, представители оппозиции и независимые журналисты, вынужденные покинуть Россию, должны иметь возможность получать защиту в странах ЕС.

Ограничения в сфере спорта и культуры

Еврокомиссия предлагает не допускать российские команды и спортсменов к выступлениям под флагом РФ на соревнованиях в Европейском Союзе. Также планируют запретить использование официальной российской символики.

— Спортивные мероприятия не могут быть площадкой для пропагандистской деятельности, — заявила фон дер Ляйен.

После вступления в силу 22-го пакета санкций страны ЕС смогут отказывать в выдаче виз спортсменам и командам, представляющим Россию, выступающим под ее флагом или использующим другие национальные символы.

Еврокомиссия предлагает ограничить поступление средств от российских спонсоров в европейские спортивные и культурные организации.

Еще одна мера будет касаться запрета для граждан РФ занимать руководящие должности в спортивных федерациях, штаб-квартиры которых расположены в Европе.

Также предлагается запретить гражданам европейских стран работать в руководящих органах российских компаний.

Санкции против российского и белорусского ВПК

Высокий представитель Европейского Союза Кая Каллас в сети X сообщила, что ограничения планируют распространить на военно-промышленные комплексы России и Беларуси. В санкционный список должны добавить более 100 новых позиций.

В частности, речь идет о компаниях, которые помогают обходить санкции Европейского Союза.

Также предусмотрено усиление экспортного контроля в отношении более 20 субъектов. Кроме того, Еврокомиссия предлагает расширить перечень товаров, экспорт которых запрещен, если они могут способствовать ведению Россией войны против Украины.

Рассмотреть 22-й пакет санкций планируют во время специального заседания лидеров Европейского Союза, которое состоится 26–27 ноября.

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