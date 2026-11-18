Европейская комиссия создала новый Офис ЕС по вопросам санкций, который будет координировать весь процесс их введения – от разработки политики до практического применения, контроля за соблюдением ограничений и противодействия их обходу.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии 18 ноября.

ЕК создала Офис ЕС по вопросам санкций: что известно

В Еврокомиссии отмечают, что новый подход позволит координировать санкционную политику ЕС в отношении государств-членов и третьих стран.

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Он будет охватывать все санкционные режимы, включая ограничения против России и Беларуси, Ирана, Северной Кореи, Сирии, а также меры против гибридных угроз и организованной преступности.

Ожидается, что новый Офис будет оказывать государствам-членам поддержку для согласованного внедрения санкций ЕС и контроля за их соблюдением.

— Вторжение России в Украину и реакция ЕС изменили статус санкций как инструмента внешней политики и как ключевого средства реагирования ЕС на серьезные международные вызовы. С начала агрессивной войны России против Украины ЕС принял 21 пакет санкций. Поскольку требования к разработке и внедрению санкций постоянно меняются, чрезвычайно важным является укрепление потенциала и структур Еврокомиссии, – говорится в сообщении.

Новый Офис ЕС по вопросам санкций будет действовать в структуре Генерального секретариата Еврокомиссии и находиться под политической ответственностью комиссара Марии Луис Альбукерке.

Одним из ключевых направлений его работы станет поддержка специального посланника ЕС по вопросам санкций.

Посланник будет взаимодействовать с третьими странами, чтобы снизить риски обхода европейских ограничений. Речь идет, в частности, об использовании альтернативных торговых маршрутов, финансовых каналов и сетей закупок.

На должность специального посланника назначили шведского дипломата Ларса Даниэльсона.

Новый Офис ЕС по вопросам санкций начнет работу 16 января 2027 года.

Напомним, Евросоюз готовит новый пакет санкций против России в ответ на ее полномасштабную агрессию против Украины.

Среди ключевых ограничений рассматривают запрет на въезд в страны ЕС для бывших российских военных, участвовавших в боевых действиях.

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