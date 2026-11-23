Премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября объявил об обнародовании проекта новой Конституции страны. Одним из основных изменений стало исключение из преамбулы документа упоминания Декларации о независимости Армении от 23 августа 1990 года.

О публикации проекта Пашинян сообщил на своей странице в Facebook.

Проект новой Конституции Армении: что известно

По словам главы правительства, документ доступен для ознакомления на специально созданном сайте.

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— Дорогой народ, дорогие граждане Республики Армения! Рад представить проект новой Конституции РА на специально созданном для этого сайте. Сайт создан для того, чтобы каждому гражданину было максимально удобно читать проект новой Конституции и вносить предложения, — написал политик.

Во время обращения к гражданам армянский премьер выразил надежду, что после принятия нового Основного закона страна не просто заключит мирное соглашение с Азербайджаном, но и сможет обеспечить длительный мир, закрепленный на институциональном уровне.

Декларация о независимости Армении от 23 августа 1990 года, ссылку на которую убрали из проекта Конституции, является одним из ключевых спорных вопросов в отношениях Еревана и Баку. В документе упоминается решение 1989 года об объединении Армянской ССР с Нагорным Карабахом.

Азербайджанская сторона расценивает это положение как территориальные претензии Армении и настаивает на исключении соответствующего упоминания из армянской Конституции до подписания мирного соглашения.

— Это беспрецедентное и историческое событие не только потому, что у нас будет институциональный мир, но и потому, что у нас будут мир и независимость, мир и государство. Это новая ситуация для истории нашего народа, поскольку у нас обычно был либо мир, либо государство, — добавил Пашинян.

В преамбуле нового проекта Конституции определена цель построения “независимого, мирного, безопасного и благополучного государства на международно признанной территории Армении, которое должно передаваться из поколения в поколение”.

В отличие от действующего Основного закона, предложенный текст не содержит ссылки на Декларацию о независимости 1990 года. В ней, среди прочего, упоминается постановление от 1 декабря 1989 года о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха.

Еще одно положение проекта предусматривает, что народ Республики Армения “является основателем государства и источником власти”.

Пашинян подчеркнул, что принятие Конституции путем свободного волеизъявления граждан должно “укрепить связь граждан с государством и правопорядком”. Среди задач конституционной реформы он также назвал “освобождение правосудия от влияния олигархии и обеспечение его служения народу и государству”.

Предложенную политическую модель премьер назвал Четвертой республикой. Ее главным отличием, по его словам, должен стать отказ от “логики конфликта”.

Пашинян отметил, что статья 8 проекта Основного закона определяет обеспечение мира одной из целей внешней политики Армении.

Этот подход он противопоставил тому, что считает “логикой конфликта”, заложенной в Декларации о независимости от 23 августа 1990 года.

Кроме того, глава армянского правительства заявил, что необходимость принятия новой Конституции обусловлена интересами государственности страны. Он опроверг утверждения о проведении конституционной реформы под внешним давлением.

По мнению Пашиняна, принятие нового Основного закона создаст предпосылки для подписания и ратификации мирного соглашения с Азербайджаном и позволит закрепить мир на институциональном уровне.

Армения и Азербайджан: ключевые события конфликта

Конфликт между Арменией и Азербайджаном продолжался более трех десятилетий. После распада СССР Нагорный Карабах оказался под контролем Еревана, что стало причиной нескольких вооруженных противостояний.

В сентябре 2023 года Азербайджан провел так называемую антитеррористическую операцию, в результате которой вернул контроль над всей территорией региона. После этого большая часть этнического армянского населения покинула Карабах.

30 сентября 2023 года Азербайджан признал территориальную целостность Армении.

С 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование.

8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа состоялась церемония подписания нескольких документов.

Главным из них стало рамочное двустороннее соглашение между Арменией и Азербайджаном.

Для участия в мероприятии в Вашингтон прибыли премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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