Больше без претензий: какова история конфликта между Арменией и Азербайджаном по Карабаху

Лидеры Армении и Азербайджана 25 мая 2023 года, во время встречи в Москве, заявили, что более не имеют территориальных претензий друг к другу.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что этом может способствовать дальнейшему урегулированию отношений между странами и даже сыграть роль на пути к мирному договору.

И хоть были сделаны подобные шаги навстречу друг к другу, азербайджанский президент Ильхам Алиев все же остался недоволен словами, которые озвучил премьер Армении касательно Лачинского коридора на границе между странами, из-за чего между Алиевом и Пашиняном возникла словесная перепалка во время заседания Высшего евразийского экономического совета в российской столице.

О том, что из себя представляет конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за спорного Нагорного Карабаха — читайте на Фактах ICTV.

Истоки конфликта

Конфликт на азербайджанско-армянской границе кипит уже несколько десятилетий.

Еще в 1920-х годах советское правительство, оккупировавшее территории Азербайджана и Армении, впервые создало в Азербайджане автономный регион Нагорного Карабаха, где не менее 95% населения составляют этнические армяне.

В рамках одного советского государства для конфликта между армянами и азербайджанцами было мало место, потому лишь в 1988 году, когда хватка Москвы над национальными республиками начала ослабевать, анклав Нагорного Карабаха стал очагом напряженности в Советском Союзе.

Власти Нагорного Карабаха стремились к объединению с тогдашней советской республикой Армения и провозгласили независимость от Азербайджана, другой советской республики.

Уже в 1992 году, после распада Советского Союза, между двумя новыми странами разразилась полномасштабная война за контроль над регионом.

Нагорный Карабах расположен в пределах международно признанных границ Азербайджана, но в основном контролируется политическими группировками, связанными с Арменией.

В ходе конфликта погибло от 20 тыс. до 30 тыс. человек, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома, прежде чем в 1994 году было объявлено о прекращении огня.

По данным Совета по международным отношениям, Армения не только контролировала Нагорный Карабах, но и оккупировала 20% окружающей азербайджанской территории.

Обострение в 2020 году

В период с 1994 по 2020 год на границе между странами периодически вспыхивали стычки, в том числе с использованием ударных беспилотников, тяжелого вооружения и специальных операций на передовой.

В 2016 году особенно ожесточенные столкновения между Азербайджаном и поддерживаемыми Арменией силами в Нагорном Карабахе продолжались четыре дня.

Однако именно в 2020 году началась полномасштабная война, после того как Азербайджан начал наступление через линию соприкосновения, удерживаемую армянскими силами и местными боевиками. Эта кампания, начавшаяся утром 27 сентября, привела к шестинедельной войне.

Этому предшествовала смена власти в Армении, когда в результате революции армянское правительство возглавил Никол Пашинян. Азербайджан, оставшийся неудовлетворенным фактическим поражением в войне 1990-х годов, надеялся, что новый премьер Армении пойдет на уступки в вопросе Нагорного Карабаха.

Одной из главных особенностей войны 2020 года была военная поддержка, которую Турция оказала Азербайджану, поскольку издавна враждует с Арменией. За несколько месяцев до начала конфликта военный экспорт Турции в Азербайджан вырос в несколько раз, а сами поставки включали беспилотники и другое военное оборудование, что, по мнению экспертов, помогло переломить ход конфликта в пользу Азербайджана.

Вмешательство России в конфликт

Конфликт 2020 года закончился хрупким перемирием, заключенным при посредничестве России.

В рамках прекращения огня, достигнутого при посредничестве так называемых миротворческих РФ, Армении пришлось уступить часть территории, которую она контролировала на протяжении десятилетий.

По данным Международной кризисной группы, было убито более 7 тыс. бойцов с двух сторон, а российские “миротворцы” были направлены для патрулирования региона.

Западные эксперты, как, к примеру, Алекса Фултс и Пол Стронски из Фонда Карнеги за международный мир, отмечали, что прекращение огня “не принесло региону ни полной стабильности, ни безопасности”. В то же время, российские “миротворцы” даже до полномасштабного вторжения России в Украину “с трудом справлялись со своими обязанностями”, цитирует Фултс и Стронски The Washington Post.

По словам экспертов, Россия, пожалуй, обладает наибольшим влиянием среди всех внешних держав, чтобы продвигать мир вперед. Но ее ресурсы и внимание были направлены на продолжение агрессивной войны против Украины.

В докладе Международной кризисной группы отмечается, что после обострения конфликта в 2020 году и вмешательства РФ “линия фронта стала длиннее и нестабильнее, чем раньше”. Это, в свою очередь, привело к новым вспышкам военных действий.

Обострения после 2020 года

Так, к примеру, в сентябре 2022 года, когда российская регулярная армия уже несколько месяцев обстреливала города Украины и убивала украинцев, в Нагорном Карабахе вспыхнули новые ожесточенные столкновения. Этот связано, в том числе, с отведением части российского контингента из спорной для Азербайджана и Армении зоны, поскольку Москве необходимо было усилить свои войска в Украине.

По итогам летнего обострения 2022 года армянские официальные лица заявляли, что в результате атак азербайджанских военных погибли по меньшей мере 49 человек. Азербайджан признал факт нанесения ударов, но заявил, что ответил на армянские провокации.

Уже в начале марта 2023 года произошли новые боевые столкновения между азербайджанскими военными и силами Нагорного Карабаха, которые находятся под контролем Армении. Тогда Баку обвинил Ереван в “очередной провокации”, что повлекло ответ со стороны войск непризнанного НКР. Результатом боев стали человеческие жертвы с обеих сторон.

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