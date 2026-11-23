Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 23 листопада оголосив про оприлюднення проєкту нової Конституції країни. Однією з основних змін стало вилучення з преамбули документа згадки про Декларацію про незалежність Вірменії від 23 серпня 1990 року.

Про публікацію проєкту Пашинян повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Проєкт нової Конституції Вірменії: що відомо

За словами глави уряду, документ доступний для ознайомлення на спеціально створеному сайті.

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– Дорогий народ, дорогі громадяни Республіки Вірменія! Радий представити проєкт нової Конституції РА на спеціально створеному для цього сайті. Сайт створений для того, щоб кожному громадянинові було максимально зручно читати проект нової Конституції та вносити пропозиції, – написав політик.

Під час звернення до громадян вірменський прем’єр висловив сподівання, що після ухвалення нового Основного закону країна не просто укладе мирну угоду з Азербайджаном, а й зможе забезпечити тривалий мир, закріплений на інституційному рівні.

Декларація про незалежність Вірменії від 23 серпня 1990 року, посилання на яку прибрали з проєкту Конституції, є одним із ключових спірних питань у відносинах Єревана та Баку. У документі згадується рішення від 1989 року про об’єднання Вірменської РСР із Нагірним Карабахом.

Азербайджанська сторона розцінює це положення як територіальні претензії Вірменії та наполягає на вилученні відповідної згадки з вірменської Конституції до підписання мирної угоди.

– Це безпрецедентна та історична подія не лише тому, що ми матимемо інституційний мир, а й тому, що ми матимемо мир і незалежність, мир і державу. Це нова ситуація для історії нашого народу, оскільки у нас зазвичай був або мир, або держава, – додав Пашинян.

У преамбулі нового проєкту Конституції визначено мету побудови “незалежної, мирної, безпечної та благополучної держави на міжнародно визнаній території Вірменії, яка має передаватися з покоління до покоління”.

На відміну від чинного Основного закону, запропонований текст не містить посилання на Декларацію про незалежність 1990 року. У ній, серед іншого, згадується ухвала від 1 грудня 1989 року про возз’єднання Вірменської РСР та Нагірного Карабаху.

Ще одне положення проєкту передбачає, що народ Республіки Вірменія “є засновником держави та джерелом влади”.

Пашинян наголосив, що ухвалення Конституції шляхом вільного волевиявлення громадян має “зміцнити зв’язок громадян із державою та правопорядком”. Серед завдань конституційної реформи він також назвав “звільнення правосуддя від впливу олігархії та забезпечення його служіння народу та державі”.

Запропоновану політичну модель прем’єр назвав Четвертою республікою. Її головною відмінністю, за його словами, має стати відмова від “логіки конфлікту”.

Пашинян зазначив, що стаття 8 проєкту Основного закону визначає забезпечення миру однією з цілей зовнішньої політики Вірменії.

Цей підхід він протиставив тому, що вважає “логікою конфлікту”, закладеною в Декларації про незалежність від 23 серпня 1990 року.

Крім того, глава вірменського уряду заявив, що необхідність ухвалення нової Конституції зумовлена інтересами державності країни. Він заперечив твердження про проведення конституційної реформи під зовнішнім тиском.

На думку Пашиняна, ухвалення нового Основного закону створить передумови для підписання та ратифікації мирної угоди з Азербайджаном і дасть змогу закріпити мир на інституційному рівні.

Вірменія та Азербайджан: ключові події конфлікту

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном тривала понад три десятиліття. Після розпаду СРСР Нагірний Карабах опинився під контролем Єревана, що стало причиною кількох збройних протистоянь.

У вересні 2023 року Азербайджан провів так звану антитерористичну операцію, унаслідок якої повернув контроль над усією територією регіону. Після цього більшість етнічного вірменського населення залишила Карабах.

30 вересня 2023 року Азербайджан визнав територіальну цілісність Вірменії.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабаська Республіка припинила існування.

8 серпня 2025 року у Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа відбулася церемонія підписання кількох документів.

Головним із них стала рамкова двостороння угода між Вірменією та Азербайджаном.

Для участі в заході до Вашингтона прибули прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв.

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