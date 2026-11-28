Давление китайского рынка на европейские компании вышло за пределы автопрома и сектора роскоши. Теперь он включает медицинские технологии, напитки, потребительское здоровье, гостиничный бизнес, промышленность и химическую отрасль.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отчетности компаний индекса Stoxx Europe 600 за третий квартал.

Давление Китая на бизнес Европы

По подсчетам издания, количество упоминаний о Китае в квартальных отчетах о прибылях компаний достигло рекордного уровня. В то же время индекс настроений руководства по этой стране, по данным Bloomberg Intelligence, снизился с 0,46 в предыдущем квартале до 0,27 — самой низкой отметки с начала 2024 года.

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Причиной проблем является сочетание двух факторов: длительный спад на рынке недвижимости Китая сказывается на благосостоянии домохозяйств и потребительских расходах, а локальные китайские компании, среди которых производители электромобилей, становятся все более конкурентоспособными как на внутреннем рынке, так и за границей.

— Самое важное, что давление больше не ограничивается только товарами роскоши и автомобилями, а распространяется на медицинские технологии, напитки, здоровье потребителей, гостиничный бизнес, промышленность и химическую продукцию, — отметил руководитель отдела акций в RBC Wealth Management Томас Макгаррити.

Удар по автопроизводителям и сегменту роскоши

Наибольшие потери понесут производители автомобилей и компании по индустрии люкса.

Продажи Gucci упали сильнее прогнозов из-за сдерживания расходов китайскими потребителями, что затрудняет восстановление материнской компании Kering SA. О слабом спросе в Китае также отчитались Hermès International SCA и LVMH.

Автомобильная компания Mercedes-Benz Group AG ухудшила прогноз прибыли из-за углубления спада в Китае, где ее продажи упали на 31%. Китайские совместные предприятия Volkswagen AG понесли убытки, Audi снизила прогноз прибыли из-за падения продаж авто с двигателями внутреннего сгорания, а BMW AG заявила об ускорении запуска новых моделей для противодействия конкуренции со стороны местных брендов типа BYD Co.

Генеральный директор Volvo Car AB Хакан Самуэльсон сообщил, что доход компании в Китае сократился примерно вдвое. По его словам, рынок для западных производителей премиальных автомобилей стремительно сжимается, а старая формула, когда глобальные модели разрабатывали в Европе и продавали по премиальной цене, больше не работает.

Проблемы в других отраслях: от напитков до гостиниц и медтехники

Слабый спрос и изменение правил в Китае затронули и другие секторы европейского бизнеса:

напитки: гендиректор Carlsberg A/S Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил о слабом потреблении в стране за последние годы. Anheuser-Busch InBev SA также зафиксировала низкий спрос, а Remy Cointreau SA столкнулась с ростом товарных запасов;

гендиректор Carlsberg A/S Джейкоб Ааруп-Андерсен заявил о слабом потреблении в стране за последние годы. Anheuser-Busch InBev SA также зафиксировала низкий спрос, а Remy Cointreau SA столкнулась с ростом товарных запасов; потребительское здоровье и медтехника: компания Haleon Plc снизила годовой прогноз после того, как изменение правил импорта в Китае вынудило ее изъять из продажи безрецептурные витамины и добавки Centrum. Реформы государственных закупок также давят на цены в медицинских технологиях: Siemens Healthineers AG, отделяющая свой диагностический бизнес из-за падения цен в Китае, ожидает незначительного снижения доходов в стране в 2027 финансовом году;

компания Haleon Plc снизила годовой прогноз после того, как изменение правил импорта в Китае вынудило ее изъять из продажи безрецептурные витамины и добавки Centrum. Реформы государственных закупок также давят на цены в медицинских технологиях: Siemens Healthineers AG, отделяющая свой диагностический бизнес из-за падения цен в Китае, ожидает незначительного снижения доходов в стране в 2027 финансовом году; строительство, химия и отели: кризис на рынке недвижимости ударил по производителю специализированной химии Sika AG и финскому производителю лифтов Kone Oyj. Гостиничный оператор Accor SA сообщил о падении дохода на один доступный номер и снизил годовую цель роста сети из-за увеличения количества закрытых отелей в Китае.

Прогнозы на 2027 год и реакция ЕС

По оценкам аналитиков Morgan Stanley во главе с Максом Йейтсом, перспективы второй по величине экономики мира остаются сдержанными: внутренние расходы, по всей вероятности, будут оставаться низкими, а инвестиции в недвижимость в 2027 году упадут на 25%.

На фоне того, что на Европейский Союз приходится почти треть более $1 трлн торгового профицита Китая, ЕС рассматривает возможность ограничить импорт китайской продукции в отдельных отраслях, в том числе химической и машиностроительной. В Morgan Stanley полагают, что такие шаги могут улучшить настроения в проблемных секторах.

В то же время некоторые европейские игроки сохраняют устойчивость: продажи Burberry Group Plc в Китае выросли на 5%, а портфель автоматизации Siemens AG, ориентированный на китайский рынок, прибавил около 25%.

Несмотря на то, что Китай будет оставаться одной из ключевых тем для бизнеса в течение 2027 года, Макгаррити отмечает, что общее влияние китайских факторов на европейский фондовый рынок существенно уменьшилось. Он объясняет это тем, что доля зависимых от Китая компаний в общих доходах Европы за последние годы сократилась.

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