Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином 19 ноября заявил, что США и Китай стремятся помочь положить конец войне в Украине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американского президента.

Помощь США и Китая в прекращении войны в Украине: что известно

Лидер США во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне заявил, что Вашингтон и Пекин заинтересованы в прекращении войны России против Украины.

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По словам американского президента, обе страны готовы способствовать прекращению боевых действий.

— Мы хотим помочь урегулировать войну между Россией и Украиной. Я бы хотел, чтобы она закончилась. Думаю, я могу высказаться от имени нас обоих, — сказал Трамп.

Он также заявил, что из-за войны в Украине каждый месяц якобы гибнут 25 тыс. человек, в основном военнослужащих.

Американский президент сообщил, что вопрос о прекращении войны планируют обсудить во время трехсторонней встречи с участием Си Цзиньпина и Владимира Путина.

По данным Reuters, трехсторонние переговоры Трампа, Си Цзиньпина и Путина должны состояться 19 ноября на вилле Килин в Шэньчжэне.

Напомним, что перед переговорами с китайским лидером Дональд Трамп провел короткую встречу с Владимиром Путиным на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

По словам президента США, этот разговор был необходим для подготовки предстоящих трехсторонних переговоров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин могли бы заставить Владимира Путина закончить войну в Украине за одну встречу.

По мнению украинского президента, у США и Китая достаточно влияния, чтобы остановить российскую агрессию, если они применят совместное экономическое давление на Москву.

В частности, Зеленский назвал возможными инструментами жесткие санкции и ограничения экспорта и импорта между Россией, США и Китаем.

При этом он подчеркнул, что любые решения о будущем Украины должны приниматься с участием украинской стороны.