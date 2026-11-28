Тиск китайського ринку на європейські компанії вийшов за межі автопрому та сектору розкоші. Тепер він охоплює медичні технології, напої, споживче здоров’я, готельний бізнес, промисловість та хімічну галузь.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані звітності компаній індексу Stoxx Europe 600 за третій квартал.

Тиск Китаю на бізнес Європи

За підрахунками видання, кількість згадок про Китай у квартальних звітах про прибутки компаній сягнула рекордного рівня. Водночас індекс настроїв керівництва щодо цієї країни, за даними Bloomberg Intelligence, знизився з 0,46 у попередньому кварталі до 0,27 — найнижчої позначки з початку 2024 року.

Зараз дивляться

Причиною проблем є поєднання двох факторів: тривалий спад на ринку нерухомості Китаю б’є по добробуту домогосподарств та споживчих витратах, а локальні китайські компанії, серед яких виробники електромобілів, стають дедалі конкурентоспроможними як на внутрішньому ринку, так і за кордоном.

— Найважливіше те, що тиск більше не обмежується лише товарами розкоші та автомобілями, а поширюється на медичні технології, напої, здоров’я споживачів, готельний бізнес, промисловість та хімічну продукцію, — зазначив керівник відділу акцій у RBC Wealth Management Томас Макгарріті.

Удар по автовиробниках та сегменту розкоші

Найбільших втрат зазнають виробники автомобілів та компанії з індустрії люксу.

Продажі Gucci впали сильніше за прогнози через стримування витрат китайськими споживачами, що ускладнює відновлення материнської компанії Kering SA. Про слабкий попит у Китаї також відзвітували Hermès International SCA та LVMH.

Автомобільна компанія Mercedes-Benz Group AG погіршила прогноз прибутку через поглиблення спаду в Китаї, де її продажі впали на 31%. Китайські спільні підприємства Volkswagen AG зазнали збитків, Audi знизила прогноз прибутку через падіння продажів авто з двигунами внутрішнього згоряння, а BMW AG заявила про прискорення запуску нових моделей для протидії конкуренції з боку місцевих брендів на кшталт BYD Co.

Генеральний директор Volvo Car AB Хакан Самуельссон повідомив, що дохід компанії в Китаї скоротився приблизно вдвічі. За його словами, ринок для західних виробників преміальних авто стрімко стискається, а стара формула, коли глобальні моделі розробляли в Європі й продавали за преміальною ціною, більше не працює.

Проблеми в інших галузях: від напоїв до готелів і медтехніки

Слабкий попит і зміна правил у Китаї зачепили й інші сектори європейського бізнесу:

напої: гендиректор Carlsberg A/S Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив про слабке споживання в країні протягом останніх років. Anheuser-Busch InBev SA також зафіксувала низький попит, а Remy Cointreau SA зіткнулася зі зростанням товарних запасів;

гендиректор Carlsberg A/S Джейкоб Ааруп-Андерсен заявив про слабке споживання в країні протягом останніх років. Anheuser-Busch InBev SA також зафіксувала низький попит, а Remy Cointreau SA зіткнулася зі зростанням товарних запасів; споживче здоров’я та медтехніка: компанія Haleon Plc знизила річний прогноз після того, як зміна правил імпорту в Китаї змусила її вилучити з продажу безрецептурні вітаміни та добавки Centrum. Реформи державних закупівель також тиснуть на ціни в медичних технологіях: Siemens Healthineers AG, яка відокремлює свій діагностичний бізнес через падіння цін у Китаї, очікує незначного зниження доходів у країні у 2027 фінансовому році;

компанія Haleon Plc знизила річний прогноз після того, як зміна правил імпорту в Китаї змусила її вилучити з продажу безрецептурні вітаміни та добавки Centrum. Реформи державних закупівель також тиснуть на ціни в медичних технологіях: Siemens Healthineers AG, яка відокремлює свій діагностичний бізнес через падіння цін у Китаї, очікує незначного зниження доходів у країні у 2027 фінансовому році; будівництво, хімія та готелі: криза на ринку нерухомості вдарила по виробнику спеціалізованої хімії Sika AG та фінському виробнику ліфтів Kone Oyj. Готельний оператор Accor SA повідомив про падіння доходу на один доступний номер і знизив річну ціль зростання мережі через збільшення кількості закритих готелів у Китаї.

Прогнози на 2027 рік та реакція ЄС

За оцінками аналітиків Morgan Stanley на чолі з Максом Йейтсом, перспективи другої за величиною економіки світу залишаються стриманими: внутрішні витрати, імовірно, залишатимуться низькими, а інвестиції в нерухомість у 2027 році впадуть на 25%.

На тлі того, що на Європейський Союз припадає майже третина з понад $1 трлн торговельного профіциту Китаю, ЄС розглядає можливість обмежити імпорт китайської продукції в окремих галузях, зокрема хімічній та машинобудівній. У Morgan Stanley вважають, що такі кроки можуть покращити настрої в проблемних секторах.

Водночас деякі європейські гравці зберігають стійкість: продажі Burberry Group Plc у Китаї зросли на 5%, а портфель автоматизації Siemens AG, орієнтований на китайський ринок, додав близько 25%.

Попри те, що Китай залишатиметься однією з ключових тем для бізнесу протягом 2027 року, Макгарріті зауважує, що загальний вплив китайських факторів на європейський фондовий ринок суттєво зменшився. Він пояснює це тим, що частка залежних від Китаю компаній у загальних прибутках Європи за останні роки скоротилася.

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