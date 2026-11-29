Россия оснащает новые атомные подводные лодки ракетами Циркон, вероятно, стремясь воспользоваться дефицитом западных ракет-перехватчиков.

Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Россия оснащает подводные лодки ракетами Циркон

По данным аналитиков, 27 ноября Военно-морской флот РФ ввел в эксплуатацию атомную ударную подводную лодку Пермь класса Ясень-М.

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Как сообщается, она стала первой российской подводной лодкой, оснащенной ракетами Циркон.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин провел совещание с представителями Кремля, Министерства обороны и судостроительной отрасли, в ходе которого обсудили дальнейшее развитие российского атомного подводного флота.

По словам Путина, примерно с 2018 года российский флот получил 18 новых подводных лодок:

пять атомных ракетоносцев класса Борей-А;

пять атомных ударных подводных лодок класса Ясень-М;

восемь дизель-электрических подводных лодок.

Сейчас в РФ строят еще 11 подводных лодок разных классов, в частности:

две атомные подводные лодки класса Борей-А;

пять атомных ударных подлодок класса Ясень-М;

четыре дизель-электрических подводных лодок.

Путин также подчеркнул, что нужно совершенствовать вооружение подводного флота, в частности высокоточное дальнобойное оружие и противокорабельные ракеты.

В ISW отмечают, что российское военное командование учитывает опыт войны против Украины при планировании будущих военно-морских операций.

В частности, аналитики обратили внимание на снижение эффективности применения крылатых ракет Калибр. По имеющимся у них данным, уровень перехвата этих ракет украинской противовоздушной обороной приблизился к 100%.

В то же время угроза атак украинских морских и воздушных дронов существенно ограничила мобильность российского Черноморского флота.

По мнению аналитиков, оснащение новых подводных лодок ракетами Циркон, вероятно, связано со стремлением РФ воспользоваться ограниченными объемами производства западных ракет-перехватчиков и повысить эффективность будущих ударов с моря.

В ISW считают, что ввод в строй новой подводной лодки и заявления Путина о модернизации флота свидетельствуют о том, что российские Вооруженные силы системно внедряют опыт войны против Украины.

По оценке аналитиков, эти изменения, скорее всего, окажут ограниченное влияние на текущие боевые действия, но будут важны для потенциальных будущих военных конфликтов с участием России.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 740-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.