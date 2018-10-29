Погибший журналист российского телеканала НТВ стал известен после инцидента, в котором ему ударили в лицо в прямом эфире.

Сегодня утром в Москве обнаружили тело 25-летнего сотрудника российского телеканала НТВ Никиты Развозжаева. Об этом сообщило агентство Взгляд-инфо.

Развожаев выпал из окна 11-го этажа дома, где снимал квартиру. На своей странице в соцсети ВКонтакте (запрещена в Украине. – Ред.) он оставил прощальное письмо родным и близким.

В соцсетях Развозжаев стал известным после инцидента на “день ВДВ России”, который произошел в августе прошлого года. Тогда журналист получил удар в челюсть от неизвестного мужчины, который ворвался в кадр во время прямого включения с криками “Украину захватим”.

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