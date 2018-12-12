Германия хочет продлить санкции против России, действие которых заканчивается в конце января.

О продлении санкций против России заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Бундестаге во время ответов на вопросы о том, что РФ отказалась расширять миссию ОБСЕ на Керченский пролив и Азовское море.

– Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций, — сказала она.

Меркель заявила, что действия России в Азовском море и Керченском проливе являются неприемлемыми.

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Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон доложат на саммите ЕС о выполнении Минских договоренностей, чтобы рассмотреть вопрос о продлении санкций против РФ.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция не поддерживают введение дополнительных санкций против РФ на фоне событий в Керченском проливе.

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