PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Україна / Франція і Німеччина не підтримують введення санкцій проти РФ - ЗМІ/

Франция и Германия не поддерживают введение санкций против РФ – СМИ

Германия и Франция не поддерживают введение дополнительных санкций против РФ на фоне событий в Керченском проливе.

Именно такую информацию опубликовало немецкое издание Die Welt, передает Европейская правда.

Вчера на закрытом заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC) в Брюсселе дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важны “меры по укреплению доверия” в споре. А санкции противоречат этому.

По их мнению, уместным будет решение конфликта в Керченском проливе с помощью ОБСЕ.

Сейчас введение санкций против России рассматривают 6-7 стран ЕС, а решение будет зависеть от итогов оценки событий в Азовском море и поведения обеих сторон конфликта.

Читайте: Ситуация в Азовском море – реакция мира

Напомним, что Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которого главы государств обсудили агрессию России в Керченском проливе. Эрдоган осуждает действия со стороны РФ.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Закон о военном положении опубликован в Голосе Украины
Пленные моряки: оккупанты арестовали уже 19 украинцев
Украинские корабли были захвачены в нейтральных водах – МинТОТ (КАРТА)
“Небольшой инцидент”. Путин про атаку на корабли ВМС в Керченском проливе
Турция осудила агрессию России в Керченском проливе
Агрессия РФ против Украины: Порошенко сделал заявление о зарплатах военных
Указ о введении военного положения – обнародована окончательная редакция
В Крыму допросили и предъявили обвинения еще 9 украинским морякам
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка