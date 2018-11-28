Германия и Франция не поддерживают введение дополнительных санкций против РФ на фоне событий в Керченском проливе.

Именно такую информацию опубликовало немецкое издание Die Welt, передает Европейская правда.

Вчера на закрытом заседании Комитета по политическим вопросам и безопасности (PSC) в Брюсселе дипломаты обеих стран заявили, что сейчас важны “меры по укреплению доверия” в споре. А санкции противоречат этому.

По их мнению, уместным будет решение конфликта в Керченском проливе с помощью ОБСЕ.

Сейчас введение санкций против России рассматривают 6-7 стран ЕС, а решение будет зависеть от итогов оценки событий в Азовском море и поведения обеих сторон конфликта.

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Напомним, что Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в ходе которого главы государств обсудили агрессию России в Керченском проливе. Эрдоган осуждает действия со стороны РФ.