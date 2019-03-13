Конгресс США принял серию законопроектов, направленных на противодействие политике Кремля.

Принятый конгрессом США пакет законопроектов также требует расследовать возможную коррупцию, которую связывают с президентом России Владимиром Путиным.

В частности KREMLIN Act призывает к ограничению провокаций со стороны России. Он требует от директора нацразведки США Дэна Коутса подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка намерений политического руководства Российской Федерации.

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В одном из документов от директора национальной разведки США требуют предоставить отчет о потенциально возможных военных действиях России против НАТО и попытках Москвы использовать внутренние слабости и разногласия между европейскими союзниками США.

Напомним, ранее конгрессмены поддержали законопроект, который запрещает правительству США признавать суверенитет России над аннексированным Крымом.