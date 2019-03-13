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Конгресс США принял ряд законов против России

Конгресс США принял серию законопроектов, направленных на противодействие политике Кремля.

Конгресс США принял ряд законов против России

Принятый конгрессом США пакет законопроектов также требует расследовать возможную коррупцию, которую связывают с президентом России Владимиром Путиным.

В частности KREMLIN Act призывает к ограничению провокаций со стороны России. Он требует от директора нацразведки США Дэна Коутса подготовить три доклада, в которых будет содержаться оценка намерений политического руководства Российской Федерации.

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В одном из документов от директора национальной разведки США требуют предоставить отчет о потенциально возможных военных действиях России против НАТО и попытках Москвы использовать внутренние слабости и разногласия между европейскими союзниками США.

Напомним, ранее конгрессмены поддержали законопроект, который запрещает правительству США признавать суверенитет России над аннексированным Крымом.

Фото: Dreamstime

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