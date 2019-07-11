Президент Украины Владимир Зеленский впервые поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ключевым вопросом было освобождение пленных военных моряков. Также речь шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся на территории РФ.

Кроме того, они обсудили возможность продолжить общение в нормандском формате. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

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Это первый контакт двух президентов от начала каденции Зеленского.

Напомним, 8 июля Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с призывом провести встречу по Донбассу в многостороннем формате.