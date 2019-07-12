Разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина длился около 20 минут.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным длился около 20 минут и носил прагматичный характер.
По его словам, первый телефонный разговор между Зеленским и Путиным был ознакомительным.
– Что касается атмосферы разговора, это был первый ознакомительный разговор двух президентов, – сказал Песков.
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Пресс-секретарь добавил, что первый разговор президентов Украины и РФ является очень важным.
Напомним, 11 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.