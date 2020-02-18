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Факты / Мир / Россия

Путин уволил Суркова

Владислав Сурков уволен с должности помощника президента России. Владимир Путин 18 февраля подписал соответствующий указ.

– Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, – говорится в документе.

Он был помощником Путина с 20 сентября 2013 года и курировал вопросы урегулирования ситуации в Донбассе с российской стороны.

Слухи об отставке Суркова появились в российских СМИ еще в конце января 2020 года.

ЧитайтеСурков не ушел, курс Кремля по Украине остался неизменным – Песков

Путін звільнив Суркова

Ранее Факты ICTV рассказывали, почему уходит советник Путина по Донбассу Владислав Сурков.

Источник: Кремль

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