Путин уволил Суркова

Владислав Сурков уволен с должности помощника президента России. Владимир Путин 18 февраля подписал соответствующий указ.
– Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, – говорится в документе.
Он был помощником Путина с 20 сентября 2013 года и курировал вопросы урегулирования ситуации в Донбассе с российской стороны.
Слухи об отставке Суркова появились в российских СМИ еще в конце января 2020 года.
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Ранее Факты ICTV рассказывали, почему уходит советник Путина по Донбассу Владислав Сурков.
Источник: Кремль
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