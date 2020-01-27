Сурков не ушел, курс Кремля по Украине остался неизменным – Песков

Украинским направлением в Кремле занимается де-юре помощник президента РФ Владислав Сурков.
Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
– Могу пока сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было, поэтому де-факто он продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации, – сказал он.
По его словам, по мере необходимости, к решению вопросов, связанных с Украиной, подключается другой помощник главы РФ Юрий Ушаков.
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В Кремле также добавили, что изменений в позиции Москвы по Украине нет.
К слову, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что помощник президента России Владислав Сурков ушел с должности.
Источник: Интерфакс