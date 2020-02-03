Почему с Кремля уходит советник Путина по Донбассу Сурков

Профессиональный пиарщик пришел в Кремль почти одновременно с Путиным и стал главным архитектором современной политической модели России. Именно он придумал концепцию суверенной демократии. Это когда все, от оппозиционных политических партий в СМИ, якобы независимые, но на самом деле обслуживают интересы власти, которая сама решает, что является демократическим.

Сурков всегда был сильным в создании легенд и идеологий. Его украинский путь начался в 2004. Он координировал деятельность российских политтехнологов, которые помогали Януковичу, но Майдан оказался сильнее.

Первую битву за Украину Сурков проиграл, но в 2010 взял успешный реванш и пророссийский патрон таки сел в президентское кресло.

В 2014 Сурков приехал в Украину во время второго Майдана, а в Москву вернулся с еще большей, можно сказать исторической для Кремля победой.

Успешно справившись с поставленной задачей Сурков получил кураторство над Донбасскими проектами Кремля: сначала “Новороссией”, которая с треском провалилась, а потом так называемыми ЛДНР.

Создав пророссийский анклав, Сурков придумал и принял участие в написании Минских соглашений, чтобы реинтегрировать “ЛДНР” и влиять через них на Украину.

Киев под военным давлением Москвы вынужден был на них согласиться.

Наши источники утверждают, что Путин очень ценит своего помощника по вопросам Украины как креативного интеллектуала. Казалось, серый кардинал навсегда должен остаться в системе, которую сам построил.

Но что-то пошло не так. На днях близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков заявил, главный идеолог Донбасса идет. Из-за изменения курса Кремля в отношении Украины. В новых реалиях, когда Москва и Киев пытаются договориться, жесткий подход Суркова перестал устраивать Путина. Рассказал экс-депутат Госдумы Илья Пономарев.

Сурков всегда сопровождает Путина во время встреч Нормандской четверки. Говорят, что серый кардинал был недоволен результатами последнего саммита в Париже. Он считает, что компромиссы с Украиной никак не повлияют на санкции. Поэтому Киев нужно просто истощить и дожать.

Владислав Юрьевич – лицо токсичное. Как для Украины, так и для международного сообщества. О его роли в аннексии Крыма и оккупации Донбасса хорошо знают в Брюсселе и Вашингтоне. Поэтому еще с марта 2014 он под санкциями ЕС и США.

Со своим бэкграундом Сурков вряд ли сможет перезагрузить отношения с Украиной. В новых условиях Путину нужен менее импульсивный и более дипломатический переговорщик. Считает журналист Виталий Портников. Российские медиа прочат место Суркова заместителю руководителя Администрации президента и соратнику Путина еще с питерских времен Дмитрию Козаку.

Козак – это человек, который служил в десанте, в спецназе он был связан с КГБ с юности и всегда был чиновником государственным и это именно чиновник чекистского толка. Очень осторожный, очень сильный по характеру, способен к дипломатическим переговорам.

Но Сурков и Козак – это просто две стороны одной и той же российской медали. Поэтому украинский курс Кремля фундаментально не изменится. Говорит политолог Вадим Карасев.

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У Козака уже довольно успешный опыт в подобных вопросах. Так называемый молдавский кейс, в который Россия тоже в свое время приложила руку. Тираспольские сепаратисты отделены от Кишинева, но их предприятия успешно торгуют через Молдову с ЕС. Заслугу создания такой экономической конфедерации приписывают Козаку. Сейчас он тоже выстраивает в Кишиневе федеративную модель из ручного президента Додона и странную коалицию пророссийских социалистов и проевропейских демократов.

Путину важно продемонстрировать, что старые разногласия уходят в прошлое, а камень преткновения в виде Донбасса он сам решит с Зеленским. Вероятно, через повторение молдавского сценария. Но на самом деле аппетиты Кремля никуда не делись. А, учитывая, что благодаря новым изменениям в Конституцию Владимир Владимирович планирует править Россией пожизненно, что в области младшего брата, которым Москва всегда считала Киев, вряд ли изменится.

К тому же многие эксперты предсказывают завершения мягкого аншлюса Беларуси в рамках Союзного государства в ближайшее время.

То, что происходит вокруг помощника Путина – это день Суркова, из года в год история с его возможной отставкой повторяется. Но злой гений остается в Кремле.

К слову, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что помощник президента России Владислав Сурков ушел с должности.