Суд оштрафовал женщину за пост в Facebook об избиении мужем

В Москве суд обязал женщину, которая стала жертвой домашнего насилия, выплатить мужу 10,3 тыс. рублей (3,8 тыс. грн) за то, что она написала в Facebook пост об избиении.

Супругом женщины оказался замглавы компании Альфа-Капитал Евгений Живов. После инцидента его уволили из компании. Он пожаловался в суд на супругу.

Осенью 2019 года женщина написала в Facebook, что ее бывший муж ворвался в дом, где она живет с двумя дочерьми и избил. Ушибы получила также одна из девочек. Снимки об избиении она прикрепила к посту.

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Живов заявил, что никого не бил, а пришел к дочкам, которых жена прятала от него четыре месяца.

Живова написала в соцсети, что суд обязал ее выплатить деньги бывшему мужу.

— По решению судьи “честь и достоинство” Жени были мной ущемлены, — написала Живова в сториз.

Живова должна выплатить компенсацию из-за слов “нанес побои” в своем посте.

В Никулинском суде свое решение объяснили тем, что жертва домашнего насилия в России, не имеет права говорить о том, что ее били, пока она не получит об этом соответствующий судебный акт.

Изначально мужчина требовал 1 млн рублей (371 тыс. грн) компенсации.

Мужчина облил спиртом и поджег жену

8 августа в Калиновке Винницкой области правоохранители задержали 49-летнего мужчину, который из ревности пытался сжечь свою жену.

48-летнюю женщину госпитализировали с ожогами 80% тела.

Источник: Никулинский суд