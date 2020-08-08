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Факты / Происшествия

В Винницкой области мужчина облил спиртом и поджег жену из-за ревности

В Калиновке Винницкой области правоохранители задержали 49-летнего мужчину, который из ревности пытался сжечь свою жену.

— Во время празднования дня рождения жены между супругами на почве ревности возник конфликт. Мужчина взял со стола бутылку спирта, облил жену и поджег. На момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в ГУ НП в Винницкой области.

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48-летнюю женщину госпитализировали с ожогами 80 процентов тела.

Полиция открыта уголовное производство по ч.3 ст. 15 ч.1 ст.115 (Покушение на умышленное убийство). Мужчине грозит до 15 лет.

В Винницкой области мужчина облил спиртом и поджег жену из-за ревности

В Киеве женщина убила мужа и сжигала его останки в лесу

В лесном массиве на окраине столицы женщина сжигала останки своего любовника, которого убила ради получения квартиры.

Правоохранители именно патрулировали лесополосу и гоняли тех, кто разжигает открытые очаги, тогда и заметили странный костер и женщину рядом.

Была установлена личность задержанной женщины. Она оказалась иностранкой, которая в последнее время жила на территории Украины.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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