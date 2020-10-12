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Факты / Мир / Росія

Повесила собственного сына — в России будут судить учительницу

В России мать жестоко убила собственного сына. 43-летняя женщина повесила четырехлетнего мальчика в квартире.

Тело обнаружил отец, когда вернулся домой. Известно, что женщина работала учительницей в школе. Кроме погибшего, в семье есть еще трое детей.

На место происшествия приехала полиция — подозреваемую арестовали.

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Сейчас проверяется информация, стояла ли мать на учете у психиатра, ведь объяснить мотив убийства она не смогла.

На Херсонщине мать утопила больного сына

В Херсонской области женщина утопила четырехлетнего сына в водоканале. Ребенок тяжело болел с рождения, поэтому мать решила покончить их жизни самоубийством. В результате ей удалось спастись, а мальчик утонул.

Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

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