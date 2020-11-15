В России зять и внучка покойной советской актрисы Людмилы Гурченко судятся за ее имущество. Внучка звезды Елена Королева соревнуется с отцом Александром за деньги и квартиры, именно она подала на него в суд.

Елена хочет получить четвертую часть взносов, которые были оформлены на отца до того, как умерла его жена — дочь Гурченко Мария.

Также внучка претендует на дома, которые зарегистрировали на Александра Королева уже после смерти женщины.

— В распоряжении отца три квартиры и доли в еще двух, то есть всего у него пять. Я претендую только на одну из них и на дачу.

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Наследница Гурченко подчеркивает, что вместе с дочерью вынуждена жить в ужасных условиях, поскольку отец не соглашается отдать недвижимость.

Смерть Людмилы Гурченко

Известная советская актриса Людмила Гурченко умерла в 2011 году. 12 ноября этого года ей бы исполнилось 85 лет.

Гурченко родилась в Харькове, а в возрасте 18 лет переехала в Москву, где и начала свою профессиональную деятельность.

Артистка прежде всего известна благодаря фильмам Карнавальная ночь, Любовь и голуби, Моя морячка, Старые клячи.

Источник: Дни.ру

Фото: фан-страница Людмилы Гурченко