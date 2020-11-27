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Факты / Мир / Росія
Людмила Богданова |

Российский журналист заболел Covid-19 после прививки Спутник V

Российский журналист Алексей Пивоваров заразился коронавирусом после того, как получил прививку вакциной Спутник V. Такое заявление он обнародовал на своей странице в соцсети Twitter.

— Я получил вакцину два месяца назад. Таким образом я установил, что это плацебо. Или же препарат на меня не действует.

Журналист рассказал, что чувствует себя терпимо. Он работает дома — оборудовал студию и активно участвует в съемках онлайн.

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Вакцину РФ будут тестировать в Индии

В Индию доставили российскую вакцину от коронавируса. Местная фармацевтическая компания будет ее тестировать.

Специалисты определят, можно ли ее использовать в борьбе с Covid-19.

О создании вакцины Спутник V Российская Федерация сообщила еще в августе. Она стала первой страной-изобретателем препарата. Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все тестирования и подтвердил ее эффективность.

Фото: Алексей Пивоваров

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