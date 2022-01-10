Россия требует четких гарантий, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. В Москве утверждают, что это вопрос национальной безопасности РФ.

Об этом заявил на брифинге по итогам переговоров с США в Женеве замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, непринятие Украины и Грузии в состав Альянса является императивом.

– США заявляют, что ни у России, ни у любого другого государства не должно быть никаких возражений по таким вопросам. Мы подчеркиваем, что для нас это вопрос чрезвычайной важности. Очень важно, чтобы Украина никогда в будущем не могла войти в состав НАТО, – объявил Рябков.

По его словам, Москва настаивает, чтобы на саммите НАТО в Мадриде в этом году было отозвано решение о возможном членстве Украины и Грузии, одобренное Бухарестским саммитом в 2008 году.

– Ни Украина, ни Грузия не должны стать членами Альянса. Нам нужны железные, юридические гарантии, не обещания, а именно гарантии. Те страны, о которых я говорил, не должны стать членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России, – утверждает Рябков.

Он также сообщил, что во время переговоров в Женеве американская делегация подняла вопрос скопления войск РФ у границ Украины. США озвучили предупреждение на случай усугубления агрессии.

В то же время Рябков утверждает, что Россия не намерена нападать на Украину.

Следует отметить, что заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров в Женеве подчеркнула, что принцип “открытых дверей” НАТО для любой страны не подлежит обсуждению. Вашингтон не может принять требования России по нерасширению Альянса.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс не пойдет ни на какие компромиссы по вопросу членства Украины.