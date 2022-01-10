НАТО не пойдет ни на какие компромиссы в вопросе членства Украины в Альянсе.

Об этом заявил сегодня на брифинге генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом заседания Комиссии Украина-НАТО и в преддверии встречи НАТО-РФ.

Столтенберг заверил, что Альянс привержен решению, которое было принято на саммите в Бухаресте в 2008 году. Согласно ему, Украина в перспективе может стать членом Альянса.

– Мы сохраняем приверженность этому решению и помогаем Украине продвигаться к членству путем имплементации реформ и соответствия стандартам НАТО. И мы четко сказали, что не пойдем ни на какие компромиссы по поводу права каждой страны в Европе выбирать собственный путь, включая механизм безопасности, в котором страна хочет участвовать. Фундаментальным является ненарушение этого принципа, — подчеркнул Столтенберг.

Он добавил, что только Украине и 30 странам-членам Альянса решать, когда наше государство будет готово к членству. И никто другой не имеет права что-либо указывать в этом вопросе.

Тем самым Столтенберг фактически отверг требования России по “гарантиям безопасности”, которые предусматривают запрет на вступление Украины в Альянс.

Генсек НАТО также напомнил, что Альянс сейчас оказывает политическую и практическую поддержку Украине. Речь идет о поддержке территориальной целостности нашего государства, военных учениях, предоставлении вооружения и наращивании военного потенциала Вооруженных сил Украины.

– НАТО помогает Украине осуществлять право на самозащиту, – заявил Столтенберг.

Как известно, 12 января состоится заседание в формате Совета НАТО-Россия. Его созвали после выдвижения Кремлем требований по “гарантиям безопасности” и нерасширению Альянса.

Йенс Столтенберг уже назвал эти требования Москвы неприемлемыми и нарушающими основные принципы НАТО. По его словам, США и Альянс готовы обсудить с Россией вопросы контроля над вооружением и большую прозрачность военной деятельности.