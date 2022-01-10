Принцип “открытых дверей” НАТО для любой страны не подлежит обсуждению. Вашингтон не может принять требования России по ограничению расширения Североатлантического союза.

Об этом заявила по итогам переговоров в Женеве заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

– Мы не позволим никому противоречить политике “открытой двери” НАТО, которая всегда была центральной для Альянса. Мы не откажемся от двусторонней кооперации с суверенными государствами, желающими сотрудничать с США, — подчеркнула Шерман.

Она добавила, что Вашингтон не принимает требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, о требованиях России не принимать Украину в НАТО, а также чтобы Альянс прекратил сотрудничество в области безопасности с Украиной.

По словам Шерман, такие требования неприемлемы для США.

Она добавила, что Соединенные Штаты во время контактов с РФ не собираются принимать решения по Украине без участия Украины.

– Мы не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО – подчеркнула Шерман.

Переговоры между США и РФ в Швейцарии были направлены на поиск дипломатического пути для ослабления напряженности, поскольку Россия сконцентрировала свои войска вблизи Украины. На Западе это расценивается как подготовку к возможному новому вторжению.