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Принцип “открытых дверей” НАТО не обсуждается: США об итогах переговоров с РФ

Юлия Соколова редактор ленты
прапор США

Принцип “открытых дверей” НАТО для любой страны не подлежит обсуждению. Вашингтон не может принять требования России по ограничению расширения Североатлантического союза.

Об этом заявила по итогам переговоров в Женеве заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

– Мы не позволим никому противоречить политике “открытой двери” НАТО, которая всегда была центральной для Альянса. Мы не откажемся от двусторонней кооперации с суверенными государствами, желающими сотрудничать с США, — подчеркнула Шерман.

Она добавила, что Вашингтон не принимает требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности. Речь идет, в частности, о требованиях России не принимать Украину в НАТО, а также чтобы Альянс прекратил сотрудничество в области безопасности с Украиной.

По словам Шерман, такие требования неприемлемы для США.

Она добавила, что Соединенные Штаты во время контактов с РФ не собираются принимать решения по Украине без участия Украины.

– Мы не будем принимать решения ни по Украине без Украины, ни по Европе без Европы, ни по НАТО без НАТО – подчеркнула Шерман.

Переговоры между США и РФ в Швейцарии были направлены на поиск дипломатического пути для ослабления напряженности, поскольку Россия сконцентрировала свои войска вблизи Украины. На Западе это расценивается как подготовку к возможному новому вторжению.

Фото: Depositphotos

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