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Факты / Мир / Россия

Россия признала “независимость” так называемых ЛДНР

Валентина Летяк редактор ленты
Путін

По итогам внеочередного заседания Совета безопасности РФ 21 февраля, созванного Владимиром Путиным, Кремль признал “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

В прямом эфире Путин подписал соответствующие указы. Президент РФ также подписал с главарями луганских и донецких террористов “договоры о дружбе”.

С таким обращением к Путину сегодня обратились лидеры незаконных военных формирований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Госдума России 15 февраля поддержала постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по поводу “признания” террористических псевдогосударственных образований “ДНР” и “ЛНР”.

Свое решение российский парламент мотивировал тем, что якобы Украина не соблюдает Минские договоренности, а признание “ЛДНР” “защитит” жителей временно оккупированных территорий украинского Донбасса от “внешних угроз”.

В МИД Украины ранее говорили, что признание Москвой псевдореспублик будет означать автоматический выход России из Минских договоренностей.

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Фото: Кремль

Фото: Depositphotos

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