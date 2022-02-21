По итогам внеочередного заседания Совета безопасности РФ 21 февраля, созванного Владимиром Путиным, Кремль признал “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.

В прямом эфире Путин подписал соответствующие указы. Президент РФ также подписал с главарями луганских и донецких террористов “договоры о дружбе”.

С таким обращением к Путину сегодня обратились лидеры незаконных военных формирований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Госдума России 15 февраля поддержала постановление об обращении к президенту РФ Владимиру Путину по поводу “признания” террористических псевдогосударственных образований “ДНР” и “ЛНР”.

Свое решение российский парламент мотивировал тем, что якобы Украина не соблюдает Минские договоренности, а признание “ЛДНР” “защитит” жителей временно оккупированных территорий украинского Донбасса от “внешних угроз”.

В МИД Украины ранее говорили, что признание Москвой псевдореспублик будет означать автоматический выход России из Минских договоренностей.

Фото: Кремль