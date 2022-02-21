В понедельник, 21 февраля, Россия сделала еще один шаг к возможному признанию террористических псевдогосударственных образований “Д/ЛНР”. Так, российский лидер Владимир Путин созвал сегодня внеочередное заседание Совета безопасности РФ, посвященное этому вопросу.

Факты ICTV поинтересовались у политического консультанта, руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко о возможных сценариях дальнейшего развития событий.

Заседание Совбеза РФ и что ему предшествовало

Как известно, Москва взяла курс на возможное признание “Д/ЛНР” 15 февраля. Именно в этот день Госдума России поддержала постановление об обращении к Владимиру Путину о признании этих террористических образований.

В МИД Украины подчеркнули, что такой шаг станет осознанным выходом Москвы из Минских договоренностей, а также разрушит мировую архитектуру безопасности.

Решение Госдумы РФ раскритиковали в Евросоюзе, НАТО и США.

Несмотря на это, сегодня история получила продолжение: Путин созвал Совбез РФ, посвященный теме “признания Д/ЛНР”. Параллельно главари этих псевдообразований призвали президента РФ признать “независимость” псевдореспублик.

По итогам заседания Совбеза РФ Владимир Путин объявил, что примет решение уже сегодня.

Сценарии и угрозы для Украины

Как объяснил в комментарии Фактам ICTV политический консультант Александр Мусиенко, в этой ситуации есть два возможных сценария:

1. Первый – что Российская Федерация действительно может признать “Д/ЛНР”.

Как отметил Мусиенко, этот сценарий может не предусматривать полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В то же время, Москва таким образом может попробовать заблокировать движение Украины к членству в НАТО (через манипуляции о нерешенных “территориальных спорах”).

– Это реализация такого своеобразного “плана Б”, который может не предусматривать полномасштабного вторжения, но следует понимать, что таким образом Россия хочет фактически заморозить наши стремления к евроатлантической интеграции. Потому что они заявят определенные территориальные претензии и что в НАТО нас принимать нельзя, — объяснил эксперт.

2. Второй сценарий, по словам Мусиенко, более угрожающий. Он состоит в том, что Россия может начать боевые действия с целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Политолог обратил внимание на тот факт, что во время сегодняшнего заседания Совбеза РФ звучали предложения “признать Д/ЛНР” в административных границах указанных областей Украины.

– Важно понимать, в каких административных границах Россия захочет зафиксировать “признание Д/ЛНР”. Потому что уже звучали призывы сегодня на Совбезе РФ от некоторых представителей, которые говорили, что нужно признать в административных границах Донецкой и Луганской областей. А это значит, что они могут начать под это боевые действия, чтобы выйти на административные границы. И ударить при этом нам в спину. Поэтому ситуация находится в развитии, – подчеркнул Александр Мусиенко.

В то же время, по словам эксперта, до сих пор существует надежда, что будет подключен дипломатический путь разрешения ситуации вокруг Украины: учитывая возможный саммит президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

– И все же есть надежда, что вот эти дипломатические усилия США положительно повлияют на прекращение эскалации и агрессивного фона вокруг этой ситуации, – добавил Александр Мусиенко.

Как известно, уже во вторник, 22 февраля, должно состояться внеочередное заседание Совета Федерации РФ. Это верхняя палата парламента России, которая в 2014 году разрешила Путину ввести российские войска на территорию Украины.