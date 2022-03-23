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Факты / Мир / Россия

В РФ ищут новые методы для втягивания белорусов в войну в Украине — разведка

Марта Бондаренко редактор ленты
В РФ ищут новые методы для втягивания белорусов в войну в Украине — разведка

Сотрудники российских спецслужб пытаются склонить белорусских военнослужащих к участию в войне в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Так, при выполнении “специальных задач” белорусам предлагают денежное довольствие в размере $1 тыс. — $1,5 тыс. в месяц. Также предлагают льготное обучение в российских военных вузах, например, в Рязанском воздушно-десантном командном училище.

Такие случаи вербовки зафиксированы в подразделениях 103 воздушно-десантной дивизии вооруженных сил Беларуси и Гомельской пограничной группе.

Однако фиксируется очень низкий уровень мотивации на участие в боевых действиях. А тех, кто дал согласие, исключают из списков личного состава своих подразделений для продления службы не в рядах ВС Беларуси.

Украинская разведка сообщает, что среди высшего военно-политического руководства Беларуси происходят споры по поводу участия в боевых действиях в Украине. Отказывающихся проверяют на связи с оппозицией, а нелояльных к РФ командиров – заменяют.

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Накануне мэр Житомира Сергей Сухомлин обратился к белорусам и рассказал, почему их военным не следует ехать на войну в Украину.

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Фото: Depositphotos

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