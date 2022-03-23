На 28-е сутки широкомасштабной войны России против Украины ВСУ продолжают вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

Как сообщают в Генштабе, на Восточном направлении оперативные группировки войск действуют в Донецком, Слобожанском и восточной части Таврического операционных районах. Не дают противнику возобновить наступление на Славянск и частью сил на Лозовую. Сдерживают продвижение врага в направлении Запорожья.

Украинские защитники сдерживают продвижение захватчиков в направлении Попасной и Курахово, держат круговую оборону Мариуполя.

На Северо-Восточном направлении главные усилия сосредоточены на прикрытии госграницы, сдерживании наступления противника в районе Малина. На Северщине Вооруженные силы удерживают оборону Чернигова и сдерживают продвижение противника в направлении Киева.

На Юго-Восточном направлении проводится оборонная операция, украинские защитники поддерживают действия сухопутных группировок войск и отдельных подразделений, обороняют пункты базирования и морских портов в Черноморской операционной зоне. Продолжается оборона Николаева и населенных пунктов Николаевской области.

Вооруженные силы Украины сдерживают противника в направлениях на Кривой Рог и Нововоронцовку, проводят стабилизационную операцию, выполняют задачи территориальной обороны.

В то же время в Генштабе отмечают активные действия авиации врага и нанесение ударов с использованием ракет за последние сутки. Но Воздушные силы отбивают сосредоточенные ракетно-авиационные удары и воздушное нападение противника, и проводят противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

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За предыдущие сутки было сбито более 17 воздушных целей врага (шесть самолетов, пять БПЛА, один вертолет и пять крылатых ракет). Кроме того, авиация Воздушных сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы.

Тем временем в России продолжается скрытая мобилизация, чтобы пополнить потери личного состава захватнических войск. Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих, предпочтение отдают тем, кто уже имеет боевой опыт.

На территории Беларуси представители оппозиционных сил и небезразличные граждане, осуждающие содействие действующей нелегитимной власти РФ в войне против Украины, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной. Информация уточняется.

В то же время, по имеющейся информации, по территории республики идет активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне. Остальной личный состав убит, ранен, болен или деморализован.