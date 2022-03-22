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Факты / Украина

Мэр Житомира предупредил белорусов, что будет, если они придут с войной

Марта Бондаренко редактор ленты
Мэр Житомира предупредил белорусов, что будет, если они придут с войной

Мэр Житомира Сергей Сухомлин обратился к белорусам и рассказал, почему их военным не следует ехать на войну в Украину.

Об этом Сухомлин сказал в прямом эфире телеканала Белсат TV.

Городской голова Житомира отметил, что это “не ваша и не наша война – это война Путина”.

Сергей Сухомлин напомнил, что два года назад в Житомире прошел украинско-белорусский форум, после которого город закупил коммунальные автобусы МАЗ и троллейбусы.

– Но, уважаемые белорусы, если вы придете сюда с войной, то обратно вас повезут ваши автобусы. Единственное, что искалечены или убиты, — сказал мэр.

Он надеется, что белорусы – сознательная нация. А также добавил по-белорусски: Не бойцеся ведаць і казаць праўду.

8 марта сообщалось, что в результате авиаудара вражеских войск в городе Малин Житомирской области уничтожена улица — это семь домов. Российские военные убили пятерых мирных жителей, среди которых — двое годовалых малышей.

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