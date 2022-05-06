Европейский Союз планирует ввести санкции против бывшей гимнастки Алины Кабаевой, тесно связанной с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на документ в распоряжении издания, а также источники, которые проинформированы с вопросом.

Издание отмечает, что список еще должен быть утвержден европейскими правительствами и может измениться до того, как это произойдет. Ожидается, что послы ЕС встретятся 6 мая, чтобы обсудить — и, возможно, утвердить — шестой пакет санкций, который также включает меры по постепенному прекращению всего импорта нефти к концу года.

Российская Национальная медиагруппа — это холдинговая компания, владеющая долями почти во всех основных российских СМИ, которые распространяют государственную пропаганду в РФ и вне российских границ, утверждается в документе ЕС. Из-за этого указанная медиагруппа несет ответственность за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины.

Алина Кабаева “тесно связана с президентом Владимиром Путиным”, говорится в документе. Ранее Евросоюз уже вводил санкции против российского президента и двух его дочерей, которых он воспитывал со своей бывшей женой.

Кремль неоднократно опровергал сообщения СМИ о том, что 69-летний Путин имел романтические отношения с гимнасткой Кабаевой или имеет от нее детей.

Related video

Владелец издания Московский корреспондент прекратил финансирование российского таблоида в 2008 году после того, как он сообщил, что Владимир Путин развелся со своей женой и собирается жениться на Алине Кабаевой. Сам Владимир Путин гневно осудил статью как “эротическую фантазию”.

В 2014 году Юрий Ковальчук, миллиардер, соратник Владимира Путина, назначил Алину Кабаеву главой своего холдинга Национальная медиагруппа после того, как она почти семь лет проработала депутатом в правящей партии РФ Единая Россия.

Алине Кабаевой, которая является золотой медалисткой Олимпийских игр, на следующей неделе исполняется 39 лет.

В прошлом месяце газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что США воздерживаются от введения санкций против Кабаевой из-за опасений, что это может привести к эскалации напряженности в отношениях с Путиным.